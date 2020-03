Campus Party destaca tendências de meios de pagamentos

“O Futuro dos Meios de Pagamento” será apresentada por Sun Yun, VP da PAX Technology, um dos fornecedores de soluções de pagamento | Foto: Divulgação

Manaus - A primeira edição da Campus Party no Amazonas acontece nos dias 18 a 22 de março, na Arena Amazônia. Com o apoio do Grupo Transire, maior fabricante de terminais de pagamento do Brasil, um dos temas debatidos pelo maior festival de cultura digital do mundo, será o futuro dos meios de pagamento.



Cases da China, país pioneiro em substituir o dinheiro por aplicações virtuais, serão abordados em uma das conferências da programação “Vídeo Talk”, na Arena. “O Futuro dos Meios de Pagamento” será apresentada por Sun Yun, VP da PAX Technology, um dos fornecedores de soluções de pagamento eletrônico que mais crescem no mundo. Na ocasião, o palestrante abordará, via vídeo conferência, como a China está revolucionando os meios de pagamento com sua forma disruptiva de olhar para o mercado e se destacando com a utilização de pagamentos instantâneos, Peer-2-Peer, QR Code e Biometria.

Para discutir o impacto da entrada do Brasil em uma nova era de pagamentos, com a regulamentação dos pagamentos instantâneos pelo Banco Central, Cleveland Brown, CEO e Fundador da Payscout e um dos maiores especialistas em pagamentos virtuais dos EUA, comandará a palestra “O Mundo dos pagamentos virtuais”.

A experiência imersiva da realidade virtual no varejo, assim como novos hábitos de consumo, será o conteúdo apresentado durante a vídeo conferência “O Futuro do Varejo através da Realidade Virtual”, comandada por Juan Sotelo. O executivo, COO da Cyberdyme, contará também como a empresa se tornou o maior celeiro de inovação na oferta de soluções para comércio eletrônico e pagamento, que atende, inclusive, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos.

Workshop de Biometria

Os campuseiros colocarão a mão na massa e terão a oportunidade de vivenciar uma imersão na tecnologia que está revolucionando os meios de pagamentos, durante o Workshop de Biometria, apresentado por Rafael Campillo (Diretor de Marketing) e Abraham Holgado (fundador e Head de Tecnologia) da Mobbeel, uma das plataformas mais completas de solução de biometria (voz, face, íris, digitais) do mundo.

“A tecnologia tem um papel fundamental na evolução dos sistemas de pagamento e varejo global. Ao selecionar profissionais renomados, queremos potencializar as boas práticas que impactam não somente a vida das empresas, mas a sociedade toda, ditando novos comportamentos e hábitos”, afirma Thalis Antunes, Gerente de Conteúdos da Campus Party.

Ingressos

Os ingressos para participar da #CPAmazônia estão à venda no site - https://brasil.campus-party.org/campus-party-amazonia-2020/ingressos/

Os interessados poderão parcelar em 3 vezes o valor do ingresso individual (R$ 100), bem como o valor do ingresso com camping individual (R$ 190), duas entradas com camping duplo (R$ 300) e 4 entradas sem camping (R$ 280).

Serviço

Campus Party Transire Amazônia

Data: 18 a 22 de março de 2020

Local: Arena da Amazônia, Manaus – AM

Sobre a Campus Party

A Campus Party é o maior festival de Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados ao redor do globo. Tendo produzido edições nos seguintes países: Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Equador, Itália e Singapura. O evento está presente no Brasil há doze anos.

Sobre o Grupo Transire

O Grupo Transire nasceu da vontade dos sócios de criarem produtos inovadores com características únicas de desenvolvimento e tecnologia, associado a garantia da qualidade nos processos e segurança das informações. A fábrica está diretamente ligada ao mercado de automação, fabricando terminais PoS e PINPads altamente seguros e produtos eletrônicos para transações financeiras via cartão.