Vai a Campus Party Transire? Confira as dicas para aproveitar o evento

Manaus - A Campus Party Transire Amazônia começa no dia 18 e vai até o dia 22 de março, na Arena Amazônia. O festival trará uma vasta programação com mais de 300 horas de conteúdo nos formatos de palestras, desafios e experiências imersivas sobre os mais variados assuntos: games, robótica, drones, empreendedorismo digital, oficina de cozinha experimental, maker space, biotecnologia, hackathons, inteligência artificial e o futuro dos meios de pagamento.

Diferentemente de outros eventos, durante os cinco dias é possível acampar na própria Arena da Amazônia como forma de não perder um minuto do evento. Em função disso, os campuseiros de primeira viagem têm diversas dúvidas sobre o que levar para acampar, onde comer, como não perder nenhum momento do evento. Pensando nisso, reunimos dicas listadas por campuseiros experientes para que todos tenham melhor experiência possível nos cinco dias de festival.

Ingresso

Não é preciso levar o ingresso impresso. Basta apresentar seu documento de identidade com foto no Posto de Credenciamento e retirar sua credencial no dia do evento. Quem não adquiriu o ingresso, ainda pode comprar pelo site: https://brasil.campus-party.org/campus-party-amazonia-2020/ingressos/

Vai acampar? Veja o que levar:

Liste todos os produtos de higiene pessoal, toalha e remédios que serão utilizados durante a estadia. Não esqueça de levar cadeados para a barraca, colchonete ou colchão inflável. “Sempre leve uma mantinha e uma roupa confortável para dormir. Mesmo que a temperatura esteja alta no dia, pode esfriar um pouco na madrugada”, orienta Thalu Silva, que frequenta a Campus Party desde 2018 e já passou pelas edições de Brasília e Goiás.

Acessórios

Os compuseiros que costumam frequentar a Campus Party vão sempre muito bem equipados para obter a melhor experiência. Além de notebooks e carregadores, eles costumam levar power bank, adaptador de tomada, USB e fones. “Recomendo também levar um ventilador portátil, devido ao clima da cidade”, complementa Guilherme Lestat, que participou como palestrante da edição da Campus Party Rondônia, em 2018.

Alimentação

Todas as edições da Campus Party contam com uma estação de alimentação e micro-ondas que podem ser utilizados para preparar, por exemplo, macarrão instantâneo, febre entre os campuseiros. Além disso, é permitido levar itens industrializados e lacrados de fábrica, como cereais e chocolates, alimentos práticos para comer a qualquer hora que não faltam na mochila de Thalu. Outra dica é se deslocar pelas redondezas para aproveitar a culinária local. “Próximo da Arena, o campuseiro tem acesso a 3 shoppings e restaurantes com valores acessíveis”, conta Guilherme.

Como garantir as atrações imperdíveis:

A campuseira apelidou de “Triforce” o método que utiliza em todas as edições: App, agenda e amigos. A dica da veterana é entrar no aplicativo oficial da Campus Party, selecionar as palestras de interesse, sincronizar com a agenda online e, no caso dela, deixar ainda um lembrete na agenda de papel! Já Guilherme anota as palestras no celular com uma variação de 15 a 30 minutos de antecedência para ter tempo de se organizar. Além disso, eles trocam dicas de programação com grupos e comunidades formados antes e no próprio festival.

Por fim, divirta-se!



Falando em comunidade, segundo a Thalu, se juntar a outros campuseiros é sinônimo de uma diversão completa na Campus Party, garantindo conversas que varam a madrugada. As atrações da madrugada como o Just Dance ou as rodas de música e as atividades interativas no palco principal, como competições, shows e filmes, também são apontadas por ela.

Serviço

Campus Party Transire Amazônia

Data: 18 a 22 de março de 2020

Local: Arena da Amazônia, Manaus – AM

Últimos dias para garantir os ingressos

Os interessados poderão parcelar em 3 vezes o valor do ingresso individual (R$ 100), bem como o valor do ingresso com camping individual (R$ 190), duas entradas com camping duplo (R$ 300) e 4 entradas sem camping (R$ 280). Prazo: dia 08/03 no site do festival: https://brasil.campus-party.org/campus-party-amazonia-2020/ingressos/

Sobre a Campus Party

A Campus Party é o maior festival de Cultura Digital do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados ao redor do globo. Tendo produzido edições nos seguintes países: Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Equador, Itália e Singapura. O evento está presente no Brasil há doze anos.

Sobre o Grupo Transire

O Grupo Transire nasceu da vontade dos sócios de criarem produtos inovadores com características únicas de desenvolvimento e tecnologia, associado a garantia da qualidade nos processos e segurança das informações. A fábrica está diretamente ligada ao mercado de automação, fabricando terminais PoS e PINPads altamente seguros e produtos eletrônicos para transações financeiras via cartão.

Com funcionários experientes e altamente qualificados, o Grupo Transire preserva o respeito aos clientes, fornecedores e colaboradores. A sustentabilidade, a inovação e a qualidade permeiam todos os processos da empresa. O Grupo Transire é composto atualmente pelas empresas Transire Eletrônicos, PAX do Brasil, Instituto Transire, Iranduba Pescados, Callidus e Partum Log.