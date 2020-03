Inscrições para o 'Samsung Ocean Lab -2' vão até domingo (15)

As equipes inscritas, compostas entre três e seis membros, poderão submeter um projeto para desenvolvimento com apoio da infraestrutura do Ocean Center | Foto: Divulgação

Manaus - As inscrições para o programa de Capacitação de Empreendedores da Samsung- Ocean Lab #2, foram prorrogadas até este domingo (15). A iniciativa de educação e capacitação tecnológica tem como objetivo suprir necessidades de aprendizado no campo do empreendedorismo, por meio de projetos inovadores. Interessados podem fazer a inscrição no link



As equipes inscritas, compostas entre três e seis membros, poderão submeter um projeto para desenvolvimento com apoio da infraestrutura do Ocean Center, com unidades em São Paulo (SP) e Manaus (AM). O objetivo do espaço é contribuir com ideias dentro da área de Design, Empreendedorismo e Criação de Valor.

“A primeira edição do Ocean Lab foi um sucesso, por este motivo decidimos oferecer uma segunda oportunidade para jovens empreendedores apresentarem soluções inovadores, que contarão com o auxílio do nosso time”, comenta Luís Guilherme Selber, Gerente de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Os empreendedores, durante o processo de seleção, terão de discorrer uma apresentação sobre o problema selecionado pela equipe, a solução inovadora para resolver a situação, o potencial de mercado da ideia, seu público alvo e um vídeo introdutório de três minutos anexado ao formulário on-line.

