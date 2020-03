Quarentena faz triplicar assinantes de site adulto

O número de buscas triplicou | Foto: Divulgação

Com muitas pessoas modificando as suas rotinas devido as restrições da quarentena e a pandemia do coronavírus, a internet se tornou mais do que nunca a principal plataforma de informação, interação social e entretenimento. Milhões de pessoas estão em suas casas, seguindo as recomendações das autoridades, e isto está causando um tráfego de dados muito maior e um público cada vez mais ávido por novidades para tirar da cabeça o medo e o pavor causado pelo covid-19.

A CEO da revista eletrônica adulta Diamond Brazil, Viviane Bordin, tem visto o numero de assinantes triplicar em curto período de tempo e atribuiu este fenômeno aos acontecimentos recentes, relacionados a necessidade das pessoas não saírem de casa:

"Nosso número de assinantes praticamente triplicou nos últimos dias e estamos com nossa equipe totalmente voltada para agilizar a navegação e publicar material exclusivo em alguns ensaios. A demanda tem sido imensa. Tivemos de atualizar nossa plataforma para atender a demanda no Brasil, Estados Unidos e Europa.”

Tirando o foco do que é negativo

Viviane acredita que a Diamond Brazil pode colaborar para não apenas matar o tédio, mas tirar o foco das pessoas das notícias negativas e da apreensão por causa da quarentena. Além disso, segundo a empresária, o aumento da demanda também impulsiona a revista a fornecer não apenas conteúdo em maior quantidade, mas também com mais qualidade: “Como ferramenta de entretenimento na web, nossa função aqui é contribuir para aliviar a tensão das pessoas que estão em casa. Por isso temos produzido cada vez mais conteúdo. O aumento da demanda também reflete diretamente na qualidade do nosso serviço, cada vez maior. ”.

Prazer com proteção

Ela também afirma que tomou todas as medidas para proteger os colaboradores contra o coronavírus: "Toda nossa equipe está disponível em home office para que possamos prestar um atendimento impecável", disse a modelo e empresária.