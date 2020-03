Confira aplicativos para fazer chamada em vídeo durante quarentena

Veja os aplicativos para fazer chamada de vídeo durante a quarentena | Foto: Divulgação

Manaus - Milhares de pessoas estão em quarentena. A medida é para conter o avanço do coronavírus (COVID-19), no Brasil e em diversos países, porém o período de isolamento social não precisa ser sinônimo de tédio e improdutividade. Pensando nisso, o Portal EM TEMPO listou uma variedade de aplicativos, que permitem chamada de vídeo com mais de duas pessoas, para poder se comunicar com familiares e amigos.

WhatsApp

Talvez não seja o mais popular para chamada de vídeo, mas é o que a maioria usa para se comunicar. Permite chamada individual ou em grupo para até quatro pessoas, basta que as pessoas estejam em um mesmo grupo.

Videochamadas em grupo no WhatsApp | Foto: Divulgação

Para fazer uma videoconferência, abra a conversa com um amigo e inicie uma ligação de vídeo ou áudio normalmente. O procedimento é o mesmo em ambos os casos. Aguarde a outra pessoa atender e repare que um botão para adicionar participantes aparecerá no canto superior direito da tela.

E depois, tocando no botão, a sua lista de contatos será exibida. Agora basta escolher o terceiro participante. Para facilitar, você pode tocar sobre o ícone da lupa, no canto superior direito da tela, para usar a busca.

É só confirmar a inclusão em "Adicionar". O terceiro contato receberá o convite para a ligação e pode aceitar ou recusar. Enquanto a chamada não é atendida, é possível tocar em "Cancelar" – depois que o contato atender, não será mais possível remover o participante. Caso queira adicionar uma outra pessoa, basta repetir o procedimento.

Facebook Messenger

Se precisar de mais pessoas, o Facebook Messenger permite a conexão com até 50 em uma chamada de vídeo, desde que estejam todos em um mesmo grupo. Funciona no aplicativo para Android, iOS ou na web (usando os navegadores Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox).

O Facebook Messenger permite até 50 pessoas em uma chamada de vídeo | Foto: Divulgação

Ao iniciar uma videochamada com um contato ou grupo, note que aparecem quatro novos ícones na parte inferior da tela. Toque no de gota, à esquerda, para acessar os filtros. Dê um toque sobre os filtros para pré-visualizar a imagem. Quando quiser aplicar um filtro para que seu contato veja, toque no círculo com a seta para baixo.

Sua miniatura passará a ser exibida com o filtro na tela principal da videochamada. Você pode voltar ao menu a qualquer momento para trocar de filtro ou para retirá-lo, bastando selecionar a opção com um círculo e um risco em diagonal.

Instagram

O Instagram permite que até quatro pessoas conversem em uma videoconferência pelo Direct, no aplicativo para Android e iOS. Não é necessário que uma siga a outra, mas depende que a outra tenha configurado corretamente as notificações para receber solicitações de bate-papo ao vivo de qualquer um.

O Instagram permite até quatro pessoas na videochamada | Foto: Divulgação

Para usar, basta tocar no ícone de "dois rostos", que aparecer na tela. Sua lista de contatos será carregada para que você convide alguém. Esse tipo de transmissão de vídeo ao vivo com tela divida pode ficar compartilhado por até 24 horas nos stories. Caso você não queira, quando a transmissão terminar, escolha “Descartar” e o conteúdo desaparecerá do aplicativo. O ícone de Live "duplica".



FaceTime

No FaceTime, para dispositivos Apple com iOS ou macOS (iPhone, iPad, iPod touch, Mac), é necessário ter o número de telefone ou e-mail que o contato usou para se registrar no FaceTime. As chamadas de vídeo podem ser feitas com até 32 pessoas desde que a versão do iOS seja a 12.1, no mínimo. Para quem tiver com uma versão inferior, videochamada será apenas entre duas pessoas.

As chamadas de vídeo no Facetime podem ser feitas até com 32 pessoas | Foto: Divulgação

É só abrir aplicativo FaceTime. Para iniciar uma videochamada ou uma ligação, toque no espaço para fazer pesquisar o contato com quem você quer falar. Digite o nome, e-mail ou número do contato. Note que dois ícones irão aparecer: uma “câmera” e um “telefone”. Selecione a “câmera” para iniciar a videochamada, ou o “telefone”, para ligações.

Ao encontrar o contato, você terá duas opções: realizar uma videochamada ou apenas ligar. Para a primeira opção, toque no ícone da “câmera”. Para a segunda, no “telefone”.

Aproveite a dica para economizar nas ligações e fazer chamadas para os aparelhos da Apple apenas via FaceTime.



Google Duo

O Duo é um app do Google focado em videochamada. Permite que até oito pessoas se reúnam na conversa. Pode ser usado tanto em navegadores quando baixado para Android e iOS. Só é necessário ter o número do contato para o qual deseja ligar, desde que ele também use o Duo.

O Google Duo permite até oito pessoas na conversa | Foto: Divulgação

Abra o Google Duo no celular e toque no botão “Chamada”. Em seguida, é só escolher o contato com o qual você quer se comunicar.

Agora é só esperar a pessoa atender para começar a conversar. Na tela da chamada, você tem três opções:

1) Alternar entre as câmeras frontal e traseira;

2) Mudar a chamada

3) Visualizar o vídeo transmitido pela câmera de seu celular.

É dessa maneira descomplicada que você poderá manter contato por vídeo com seus amigos e familiares.

Snapchat

Snapchat, o aplicativo que deu luz ao formato de Stories, ainda está vivo e permite a chamada de vídeo em um grupo de até 16 pessoas. Disponível para Android e iOS, basta ter uma conta na plataforma para conseguir fazer as conferências. Não há compartilhamento de tela, mas os usuários podem usar os filtros e lentes do app durante a reunião.

Como fazer videochamadas

Recurso permite conversar simultaneamente com até 16 amigos | Foto: Divulgação

Abra o Snapchat e deslize a tela para a direita ou toque sobre o ícone no canto inferior esquerdo da tela. Agora, abra um grupo de bate-papo. Caso não participe de nenhum, crie um grupo ao tocar no botão localizado no canto superior direito e selecione os contatos.

Na tela de chat do grupo, toque sobre o ícone da câmera para iniciar a vídeo chamada em grupo. Os amigos serão notificados e deverão aceitar o convite para iniciar o video chat



Durante o bate-papo, em vídeo, é possível pode usar as lentes do Snapchat. Para isso, toque sobre a miniatura da sua imagem e selecione a opção desejada. Para voltar ao chat, toque sobre o ícone da seta à direita do vídeo.

Pronto. Aproveite as dicas para conversar com seus amigos por vídeo chamada em grupos do Snapchat.