Empresário dá dicas para manter seu negócio ativo nas redes sociais

Manaus - Para fazer valer a premissa da publicidade que afirma: “quem não é visto, não é lembrado”, é preciso manter-se ativo na comunicação com seus clientes. "O meio digital facilita muito isso, pois a dinâmica é maior e a velocidade de propagação das informações também", destaca o empresário de profissional de marketing Gabriel Araújo. Por isso, abaixo você confere algumas dicas do profissional sobre o uso das redes sociais para os empreendedores, que precisaram fechar as portas para atendimento ao público presencial e passaram a ofertar apenas o serviço de vendas online.

Gabriel Araújo | Foto: Arquivo EM TEMPO

Facebook

É a maior rede social do mundo com mais de 2 bilhões de usuários. Portanto, é crucial manter-se presente para que seus clientes o enxerguem aqui.

1º Tenha uma página com todas as informações do seu negócio, não pode faltar o número de telefone, o endereço e outras dicas de como entrar em contato com você;

2º Faça postagens diárias, com suas promoções, serviços e facilidades;

3º Curta e responda os comentários dos seus clientes em suas postagens, isso ajuda a melhorar o engajamento da sua página;

4º Recompense seus seguidores, como os exemplos a seguir:

Se você tem um produto a ser vendido, ofereça códigos exclusivos de desconto para quem te segue ou

faça sorteios interessantes. É um meio de gerar interesse sobre sua marca e garantir que seus clientes retornem para conferir suas novidades;

5º Envie mensagens para seus clientes, mas cuidado em enviar uma imagem ou mensagem igual para muitos clientes de uma vez - isso fará com que seja bloqueado por algumas horas pela ferramenta e

6º Aproveite para divulgar também suas outras redes sociais, inclusive o WhatsApp.

Instagram

Hoje é, sem dúvida, uma das redes sociais com mais potencial de investimento, pois é a ferramenta que mais cresce: são mais 800 milhões de usuários ativos e sua empresa não pode ficar fora.

1º Tenha um perfil com todas as informações necessárias sobre o seu negócio;

2º Faça postagens todos os dias;

3º Use mais fotos do que cards publicitários, e nas legendas das fotos insira as informações importantes da postagem;

4º Curta e responda os comentários de seus clientes nas postagens, isso ajuda a melhorar o engajamento do seu perfil;

5º Recompense os seguidores;

6º Faça muitos stories mantendo seu perfil visível para seus seguidores e

7º Aproveite para divulgar também suas outras redes sociais, inclusive o WhatsApp.

WhatsApp

1º Peça que os clientes salvem o seu contato;

2º Salvar também o contato com cliente usando uma nomenclatura padrão para facilitar a organização, exemplo: cliente 01, cliente 02 e etc...;

3º Inserir os clientes numa lista de transmissão para facilitar o envio de mensagens em massa e

4º Envie mensagens, por meio das listas de transmissão, mas cuidado para não enviar mensagens demais e ser invasivo e, com isso, perder o cliente.