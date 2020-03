Jogos virtuais para aproveitar com os amigos durante a quarentena

Manaus - Com a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que resultou no adiamento de diversos filmes e no cancelamento da Electronic Entertainment Expo 2020 (E3 2020), o Ministério da Saúde anunciou diversas orientações para evitar a disseminação da doença infecciosa.

Uma das precauções é a redução do contato social e, por isso, muitos brasileiros já estão se isolando em casa. Para você que está em quarentena e está em busca de algo para ocupar o tempo e a mente, o Portal EM TEMPO indica a seguir jogos gratuitos para jogar em casa e com os amigos:

App store (iPhone e iPad)

Gartic

No jogo de desenho Gartic usuários precisam adivinhar o que é desenhado | Foto: Divulgação

O popular game de desenho Gartic estourou em popularidade tanto no iPhone quanto na versão para PC ( https://gartic.com.br ) nos últimos dias. Na App Store, ele alcançou o primeiro lugar no ranking dos games mais baixados na última terça-feira (24), de acordo com a empresa de análise mobile App Annie.

No jogo, um participante é sorteado como desenhista e recebe uma palavra aleatória que precisa transmitir aos outros competidores apenas com uma ilustração. Ao mesmo tempo que o game testa as habilidades de desenho, exige também raciocínio para conseguir adivinhar as ilustrações antes dos outros jogadores.

UNO

O clássico UNO está disponível para smartphones com uma grande variedade de modos | Foto: Divulgação

O jogo de cartas da Mattel ganhou uma versão para smartphones e tablets na qual jogadores podem competir em diversos modos, inclusive em partidas clássicas. O app permite enfrentar outros fãs de UNO de todo o mundo, chamar um amigo para ajudar em partidas 2 vs 2 e participar de torneios. O game ainda conta com uma espécie de "campanha" para um jogador no qual é preciso completar missões para avançar. O aplicativo chegou ao segundo lugar entre os games mais baixados da App Store nesta terça-feira (24).

StopotS

StopotS traz o clássico jogo Stop / Adedonha para jogar online no seu smartphone | Foto: Divulgação

Este é um jogo baseado na popular brincadeira que tem nomes como Stop, Adedonha ou Adedanha, de acordo com sua região, criado pela mesma empresa que produz o Gartic. Para quem não conhece as regras, em StopotS uma letra é sorteada e os usuários precisam citar vários itens que comecem com aquela letra, como nomes de banda, partes do corpo, cidades e mais.

O primeiro jogador a terminar dá o "Stop" e todos os outros têm que parar e contabilizar seus pontos. A avaliação sobre a validade da resposta é feita pelos próprios participantes. O StopotS alcançou a quarta posição entre os títulos mais populares da App Store.

Stop: Categories Word Game

Stop - famoso jogo de palavras traz uma opção de Stop mais voltada para o confronto direto com outros jogadores | Foto: Divulgação

O jogo da Fanatee é uma alternativa ao StopotS para jogar Stop online com uma mecânica diferente. As regras ainda são basicamente as mesmas, porém o game é voltado para o confronto direto entre participantes por meio de disputas entre turnos alternados. Uma partida pode durar minutos ou dias, pois o turno de cada jogador fica em aberto até que ele possa dar suas respostas. O jogo está listado na App Store do iPhone como "Stop - Categories Word Game" em terceiro lugar, mas no Google Play está como "Stop - Famoso Jogo de Palavras".

Google Play Store

8 Ball Pool

8 Ball Pool é um jogo de sinuca bastante completo e divertido para jogar online | Foto: Reprodução

O jogo de sinuca da Miniclip traz toda a experiência que um jogador pode esperar do clássico esporte de mesa e um pouco mais. Há diferentes modos para competir online como bola 8 e bola 9, opções para dar efeito na bola de acordo com o ponto em que o taco, minigames, entre outras coisas. Além das competições, 8 Ball Pool também permite montar uma bela coleção com diferentes tipos de tacos obtidos como prêmio no game.

Creme Perfeito

Creme Perfeito traz um desafio delicioso de confeitar doces com coberturas enquanto evita obstáculos | Foto: Reprodução

Chamado também de "Perfect Cream", este é um game que transforma a confeitaria em algo bem divertido e simples. O jogador apenas precisa pressionar na tela para despejar creme sobre doces, porém seu timing precisa ser impecável para não desperdiçar a cobertura nem deixar partes do doce sem creme. A cada fase as coisas ficam mais complicadas e até obstáculos são adicionados.

Sharpen Blade

Sharpen Blade pega algumas ideias do jogo de sucesso Woodturning e dá sua própria versão com espadas | Foto: Reprodução

Semelhante a outro jogo popular chamado Woodturning, em Sharpen Blade o jogador precisa lixar um objeto até que ele assuma uma certa forma para criar uma faca ou espada desejada por um cliente. A principal diferença aqui é que, por conta dos objetos serem espadas, o jogador ainda precisa afiá-las após dar a forma. Depois, o usuário ganha um bônus para testar sua capacidade de corte ao final da produção.

Para jogar no PC (Computador)

League of Legends

O famoso Lol é um dos maiores em termos de jogadores | Foto: Divulgação/ Riot Games

League of Legends leva a vantagem de ser ligeiramente mais receptivo que o rival. Não atoa, o jogo da Riot Games é consideravelmente maior em termos de jogadores.

Mas não se engane: LoL oferece um desafio tático e estratégico tão envolvente quanto Dota 2, recheado de personagens diferentes que vivem sendo ajustados e modificados pela produtora do game.

Enquanto Valorant não chega, League of Legends segue sendo a melhor introdução disponível ao universo da Riot.

Para jogar gratuitamente basta acessar o link: League of Legends

Dota 2

Para quem gosta de um jogo que exige coordenação, Dota 2 é o mais indicado entre os jogos online | Foto: Divulgação/Valve

Saindo do universo de battle royales e entrando no MOBA, Dota 2 é uma alternativa certeira para quem busca um jogo que exige coordenação em equipe e alto desafio.

Herdeiro do clássico mod de Warcraft III, Dota 2 não é exatamente receptivo para novos jogadores, com jogabilidade complexa e centenas de combinações possíveis de personagens, mas é compensado por uma comunidade ativa que produziu uma enxurrada de guias e conteúdos para iniciantes. Só basta a coragem para começar.

Para jogar gratuitamente basta acessar o link: Dota 2

Counter-Strike: Global Offensive

O Counter Strike bate recorde de jogadores simultâneos | Foto: Divulgação/ Valve

Lançado em 2012 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, Counter-Strike: Global Offensive dispensa apresentações: sua fórmula é essencialmente a mesma do jogo original da série Counter-Strike, só que adaptado para o cenário competitivo moderno.

O grande trunfo do game, e o motivo pelo qual ele continua batendo recordes de jogadores simultâneos após oito anos, é o fato de que a Valve tornou CS:GO gratuito no final de 2018.

A decisão chegou a ser criticada por jogadores de longa data do título, mas expandiu sua base consideravelmente e deu nova vida ao shooter em primeira pessoa.