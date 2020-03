Empresários criam sistema para facilitar venda online de produtos

Gabriel Araújo é empresário e profissional de marketing | Foto: Arquivo AET

Manaus - Em tempos de grande preocupação com o novo coronavírus (Covid-19), a tendência é as empresas passarem a tratar com clientes à distância. No caso de vendas, a negociação deve ocorrer online. Portanto, é necessário estabelecer uma relação virtual com os clientes. Algumas ferramentas de fácil acesso e grande alcance de usuários como, por exemplo, o Facebook e o Instagram, são uma das fundamentais para o sucesso do empreendimento. Mas há outras inúmeras que também podem ser aproveitar.

Em Manaus, o empresário e profissional de marketing Gabriel Araújo, conhecido na região como "jovem gênio", desenvolveu, em parceria com a empresa de tecnologia Mohatron, o "MS DELIVERY". Segundo Araújo, o sistema é muito mais que um aplicativo. "O sistema MS Delivery é uma plataforma completa para otimizar o atendimento delivery das empresas.

Em uma iniciativa que visa fortalecer as pequenas empresas. A ferramenta será disponibilizada a preço de custo (taxa mensal) sem que o pequeno empreendedor precise pagar pelo desenvolvimento e implantação. A outra vantagem e que a ferramenta não cobra percentual nenhum sobre as vendas", explica o mercadólogo.

Gabriel afirma que a população vive um momento delicado e, junto com a Mohatron, entende que é necessário contribuir para o bem da sociedade. "Todos os donos de estabelecimentos de qualquer segmento, que possam operar com entregas de seus produtos, podem receber o benefício do MS DELIVERY mandando mensagem para o WhatsApp: (92) 99228-3249", orienta.

O empresário afirma que o sistema facilitará o negócio de empreendedores em Manaus | Foto: Arquivo AET

O empresário enfatiza que, além da ferramenta e todo suporte da empresa de tecnologia mohatron, se prontifica a auxiliar os microempresários com marketing digital e marketing de relacionamento para que possam superar o momento de instabilidade e manter os negócios operantes gerando empregos no Amazonas. Para conversar com o profissional, o telefone é: (92) 98202-1401. Se preferiu, pode enviar um e-mail para o endereço eletrônico: [email protected]

Sobre o MS DELIVERY

Sem taxas de comissão! Com o MS Delivery é assim, fácil e rápido. Gerenciar o delivery do seu restaurante, lanchonete, bar, etc nunca mais será como antes. Através de um design simplificado, o usuário aprende a utilizar a plataforma sem necessidade de um treinamento longo e cansativo.

| Foto: Divulgação

Ao contrário do aplicativo tradicional, o aplicativo web não precisa ser instalado pelo seu cliente. Ou seja, uma barreira a menos para o cliente fazer o pedido.

Sem necessidade de instalação. O site é aberto diretamente no navegador sem a necessidade de o cliente instalar qualquer tipo de aplicativo.

Acessível por todos. Compatível com todos os Sistemas Operacionais do mercado (Android, iOS, Firefox OS, Windows Phone, etc.).

Como Você Receberá os Pedidos? Gerencie todos os pedidos do seu delivery em um único lugar.

Publicidade

Para fazer valer a premissa da publicidade que afirma: “quem não é visto, não é lembrado” é preciso manter-se ativo na comunicação com seus clientes. "O meio digital facilita muito isso, pois a dinâmica é maior e a velocidade de propagação das informações também. Por isso, abaixo você confere algumas das minhas dicas sobre o uso das redes sociais para os empreendedores", destaca Gabriel.

| Foto: Divulgação

Facebook

É a maior rede social do mundo com mais de 2 bilhões de usuários. Portanto, é crucial manter-se presente para que seus clientes o enxerguem aqui.

1º Tenha uma página com todas as informações do seu negócio, não pode faltar o número de telefone, o endereço e outras dicas de como entrar em contato com você;

2º Faça postagens diárias, com suas promoções, serviços e facilidades;

3º Curta e responda os comentários dos seus clientes em suas postagens, isso ajuda a melhorar o engajamento da sua página;

4º Recompense seus seguidores, como os exemplos a seguir:

Se você tem um produto a ser vendido, ofereça códigos exclusivos de desconto para quem te segue ou

faça sorteios interessantes. É um meio de gerar interesse sobre sua marca e garantir que seus clientes retornem para conferir suas novidades;

5º Envie mensagens para seus clientes, mas cuidado em enviar uma imagem ou mensagem igual para muitos clientes de uma vez - isso fará com que seja bloqueado por algumas horas pela ferramenta e

6º Aproveite para divulgar também suas outras redes sociais, inclusive o WhatsApp.

Instagram

Hoje é, sem dúvida, uma das redes sociais com mais potencial de investimento, pois é a ferramenta que mais cresce: são mais 800 milhões de usuários ativos e sua empresa não pode ficar fora.

1º Tenha um perfil com todas as informações necessárias sobre o seu negócio;

2º Faça postagens todos os dias;

3º Use mais fotos do que cards publicitários, e nas legendas das fotos insira as informações importantes da postagem;

4º Curta e responda os comentários de seus clientes nas postagens, isso ajuda a melhorar o engajamento do seu perfil;

5º Recompense os seguidores;

Se você tem um produto a ser vendido, ofereça códigos exclusivos de desconto para quem te segue ou

faça sorteios interessantes. É um meio de gerar interesse sobre sua marca e garantir que seus clientes retornem para conferir suas novidades;

6º Faça muitos stories mantendo seu perfil visível para seus seguidores e

7º Aproveite para divulgar também suas outras redes sociais, inclusive o WhatsApp.

WhatsApp

1º Peça que os clientes salvem o seu contato;

2º Salvar também o contato com cliente usando uma nomenclatura padrão para facilitar a organização, exemplo: cliente 01, cliente 02 e etc...;

3º Inserir os clientes numa lista de transmissão para facilitar o envio de mensagens em massa e

4º Envie mensagens, por meio das listas de transmissão, mas cuidado para não enviar mensagens demais e ser invasivo e, com isso, perder o cliente.