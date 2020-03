Motorola anuncia novo celular E6S para o Brasil com câmera dupla

| Foto:

A Motorola reforça o catálogo brasileiro com o lançamento do Moto E6S, celular que traz como destaque a câmera dupla de até 13 MP e o leitor de digitais na parte traseira.

O smartphone começa a ser vendido no mercado doméstico nesta segunda-feira (30) pelo preço sugerido de R$ 949. Os consumidores interessados poderão adquirir unidades nas cores azul e vermelho.

A Motorola optou por uma versão mais antiga do sistema Android, do Google, com o Android 9 (Pie), diferentemente do Moto G8 e o Moto G8 Power, ambos com Android 10.

O desempenho do Moto E6S deve ser suficiente para realizar tarefas do dia-a-dia e navegação em redes sociais sem travamentos.

O celular conta com processador MediaTek Helio P22 de até 2 GHz e memória RAM de 2 GB.



A ficha técnica do Moto E6S fica completa com armazenamento de 32 GB e suporte a cartão microSD de até 256 GB. A bateria de 3 mil mAh pode ser reabastecida por meio do carregador de 5 W com conexão micro USB que vem na caixa.

A tendência é que o formato seja abandonado em breve, já que o USB-C passou a ser o modelo mais adotado pelas fabricantes.

O conjunto fotográfico duplo apresenta câmera principal de 13 MP com abertura f/2.2.

A secundária consiste num sensor de profundidade de 2 MP para realizar o Modo Retrato, recurso que desfoca o fundo da imagem.