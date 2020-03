Samsung lança aplicativo educacional durante a feira nacional

Manaus – Foi dada a largada para a sétima edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, que teve o prazo de inscrições estendido até o dia 10 de agosto. E, para este ano, a Samsung desenvolveu um aplicativo educacional que reúne diversos recursos sobre a iniciativa. Seu lançamento oficial acontece na 18ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), que, desta vez, está sendo transmitida totalmente online e pode ser acompanhada em tempo real até o próximo dia 04 de abril via streaming pelo canal da organização.

Além da apresentação do aplicativo Respostas para o Amanhã, hoje das 16h às 16h45, acontece um painel on-line sobre STEM na educação com participação da Samsung, CENPEC, e de especialistas na abordagem (em inglês, Science, Technology, Engineering and Mathematics – Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), por meio do link .

A Samsung contará também com um Stand Virtual na Febrace, com cursos on-line gratuitos com certificação e infográfico sobre abordagem STEM, além de depoimentos de educadores e estudantes vencedores de edições anteriores. Pelo Stand Virtual, os visitantes também poderão conhecer o portal do Prêmio Respostas para o Amanhã, acessar informações e se cadastrar na sétima edição. O acesso a esses materiais acontece também via link de streaming.

Sobre o Aplicativo

O novo aplicativo desenvolvido pela Samsung permite acompanhamento dos projetos, criando assim uma ligação mais próxima entre a marca, os alunos e professores de escolas públicas de Ensino Médio. As inscrições estão abertas e os interessados podem acompanhar o edital e se inscrever no link.

O app está disponível para download gratuito na Play Store e contempla uma série de conteúdos que incluem vídeos e depoimentos, apresentação do prêmio e materiais auxiliares. Pode ser acessado tanto pelos participantes do Prêmio como pelo público que tiver interesse em saber mais informações.

Por meio do aplicativo é possível, por exemplo, fazer download da ficha de inscrição, ter acesso ao regulamento e conferir material exclusivo com informações complementares sobre STEM.

Além de servir como uma ferramenta de consulta, o app também deve facilitar a vida dos professores e estudantes, pois ele traz detalhes sobre os prazos para preenchimento e envio de documentações necessárias para participação.

“Alunos e professores que participam do Prêmio Respostas para o Amanhã são desafiados a mostrar como aplicar a abordagem STEM na criação de soluções para desafios reais da comunidade e o aplicativo é mais uma ferramenta de suporte à professores e estudantes nesta jornada de conhecimentos.”, comenta Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

“O novo aplicativo é uma ferramenta importante para apoiar a formação docente, a preparação de aulas e o ensino de Ciências da Natureza e de Matemática na abordagem STEM”, avalia Anna Helena Altenfelder, Presidente do Conselho de Administração do CENPEC Educação.

Além de estar alinhado às competências e habilidades previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o Prêmio integra a visão global da marca "Together for Tomorrow! Enabling People", que busca capacitar futuras gerações para alcançarem seu pleno potencial por meio da Educação.

Cronograma Respostas para o Amanhã 2020

10 de março a 10 de agosto – Inscrição de projetos

11 de agosto a 2 de setembro – Seleção de semifinalistas

02 de setembro – Definição dos 20 projetos semifinalistas

02 de setembro a 30 de setembro – Detalhamento dos projetos semifinalistas

03 de setembro a 30 de setembro – Mentoria (20 projetos)

01 de outubro a 14 de outubro – Seleção dos 10 projetos finalistas

15 de outubro - Resultado dos 10 projetos finalistas no site do Prêmio

16 de outubro a 03 de novembro - Produção dos vídeos finalistas

19 de outubro a 06 de novembro – Mentoria (10 projetos)

03 de novembro a 11 de novembro - Seleção dos vencedores

05 de novembro a 11 de novembro - Júri Popular

11 de novembro - Resultado no site do Prêmio (Júri Popular e Vencedores Nacionais) e I Mostra Respostas para o Amanhã

Sobre o prêmio

O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma iniciativa global da Samsung, no Brasil desde 2014, e conta com a coordenação do CENPEC Educação. Já recebeu mais de 6,6 mil inscrições, com mais de 4 mil escolas participantes, envolvendo 14 mil professores e 161 mil estudantes.

Dentre os parceiros da premiação estão a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), a Rede Latino-Americana pela Educação (Reduca) e a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

Edição 2019

Pela primeira vez na história do programa, uma mesma cidade, desta vez Cascavel, no interior do Ceará, teve duas das três escolas vencedoras do Respostas para o Amanhã. Os estudantes da Marconi Coelho Reis ganharam com o projeto “Desenvolvimento de biofilme a partir da Psidium guajava (folha da goiabeira) para aplicações diversas”. A solução consiste no tratamento de queimaduras ou lesões na pele, demonstrando na prática as eficácias do produto.

Na segunda colocação, os alunos da Ronaldo Caminha Barbosa trabalharam no projeto “AGRI+”, criado para o combate à escassez de água e melhorando a agricultura com polímeros sustentáveis. Mostrando todo o potencial social do Prêmio, a ideia para a solução surgiu depois que os alunos perceberam que as hortas plantadas na região não se desenvolviam adequadamente, em razão do solo salino e seco.

Foi de Franca, no interior do Estado de São Paulo, que foi escolhido o terceiro representante. Alunos da E.E. Ângelo Scarabucci desenvolveu capacetes a partir de materiais descartados usados na fabricação de calçados.

