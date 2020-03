Coronavírus: Ifam e UEA desenvolvem respirador automático

Manaus- O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) é uma das instituições parceiras do projeto idealizado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que desenvolverá respirador automático portátil (também conhecido como ventilador mecânico). O equipamento é utilizado para proporcionar ar aos pacientes infectados pela Covid-19 e que perdem a capacidade de respirar sozinhos. Fazem parte da inciativa também a B&Z (empresa incubada na Ayty/IFAM) e o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT).

Os professores Hillerman Lima (IFAM) e Walter Valenzuela (UEA) juntos com o diretor da B&Z, Alexandre Damasceno, atuam na geração de um protótipo com previsão de ter um primeiro resultado ainda nesta semana. Já o professor Edgar Silva (UEA) coordena os esforços, cujas reuniões de trabalho ocorrem em laboratório da Escola Superior de Ciências da Saúde da universidade estadual, com o suporte de profissionais da saúde em linha de frente deste tipo de tratamento, como médicos e enfermeiros intensivistas, que discutem com os pesquisadores das instituições parceiras, as necessidades e especificações para o projeto.

O pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFAM e também membro da equipe, professor José Pinheiro, destaca a importância da iniciativa e o esforço conjunto das instituições envolvidas. "A parceria tem como finalidade contribuir com o movimento nacional no combate à pandemia da Covid-19", disse.

O reitor da UEA, professor Cleinaldo Costa, idealizador da iniciativa e articulador dos atores para a formação das equipes, ressalta a importância do respirador portátil, considerando a realidade regional. "Teremos pacientes vindos do interior do Estado para tratamento na capital. Sem esse equipamento, aumentam significativamente as possibilidades de óbito e de contaminação da equipe de atendimento", explicou.

O reitor do IFAM, professor Antonio Venâncio Castelo Branco, incentivador da parceria entre o IFAM e a UeA destaca “Essa parceria certamente irá beneficiar o povo amazonense, e nesse momento de enfrentamento a pandemia o IFAM com Ciência e Tecnologia busca meios para auxiliar no combate ao coronavírus.

As máscaras serão distribuídas gratuitamente para profissionais de saúde | Foto: Divulgação

Máscaras de proteção facial

O IFAM também está produzindo componentes para a montagem de máscaras de proteção facial (face shield) destinadas aos profissionais de saúde que estão atuando no tratamento de pacientes com a Covid-19. A produção é feita por meio do Centro de Tecnologia Harlan Marcelice (CTHM), localizado no Campus Manaus Distrito Industrial, que faz parte da rede de impressão 3D do modelo Prusa.

Após a produção, as máscaras serão distribuídas gratuitamente para profissionais de saúde que estão atuando no combate a Covid-19. No Ifam, a equipe é liderada pelo professor José Fábio de Lima Nascimento e conta com a participação do aluno Alisson Franckin Gomes Noronha e dos professores Marlos André Silva Rodrigues e Hillerman Ferreira Osmidio Lima. Além da médica Alice Nascimento, responsável pelo teste e verificação da funcionalidade do equipamento.

*Com informações da assessoria