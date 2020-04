Potencial antiglicêmico é identificado em pólen produzido por abelhas

Manaus – Um estudo que usou modelo experimental animal com à espécie de abelha sem ferrão nativa do Amazonas, conhecida popularmente como uruçu boca-de-renda, identificou que o “pólen de pote”, quando consumido em jejum, reduz significativamente a glicemia de camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura e açúcar.

A pesquisa que identificou potencial antiglicêmico do pólen de pote foi desenvolvida em 2015, a partir de um projeto de doutorado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e foi concluído em 2017. Com o sucesso do estudo um ano após sua identificação, ele foi realizado na Universidade de Copenhague, Dinamarca, durante 2016 e 2017, onde a coordenadora e idealizadora da pesquisa, professora de nutrição Kemilla Rebelo foi aceita como estudante de doutorado convidada.

“A hipótese inicial da pesquisa era que o pólen de pote apresentaria uma grande variedade de polifenóis. Hipótese comprovada por análises químicas. Foi quando decidimos testar o efeito da ingestão do pólen de pote no metabolismo da glicose e na modulação da microbiota intestinal, usando um modelo de obesidade induzida por dieta, em camundongos”, destaca.

Atualmente o projeto recebe o apoio a da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Desenvolvimento

O método de ingestão do “polén de pote” com os 36 camundongos da linhagem C57BL/6J foram divididos em três grupos experimentais. Um deles foi alimentado com uma dieta com baixo teor de gordura e açúcar e, os outros dois receberam dieta com alto teor de gordura e açúcar durante duas semanas para a indução da obesidade.

Após este período, o terceiro grupo passou a receber uma dieta com alto teor de açúcar e gordura contendo 0,1% de “pólen de pote” por mais 10 semanas. As dietas foram equilibradas para fornecer o mesmo conteúdo energético e, o “pólen de pote” foi a única fonte de polifenóis da dieta.

“Os camundongos obesos tratados com o 'pólen de pote' apresentaram diminuição significativa da glicemia de jejum, melhora na constante de decaimento da glicose e, uma tendência a aumentar a secreção de insulina plasmática estimulada por glicose”, destacou a coordenadora.

Valor nutritivo

A pesquisa busca demonstrar que o pólen de pote produzido pela espécie Melipona seminigra, é muito nutritivo e contém alto teor de proteínas, fibras, ácidos graxos poli-insaturados, compostos bioativos e atividade antioxidante.

Segundo Kemilla, os nutrientes majoritários encontrados nessas amostras foram as proteínas e as fibras dietéticas insolúveis.

“Comparado a alimentos como leite e ovos, todas as amostras coletadas apresentaram alta qualidade de aminoácidos essenciais, que foram considerados as principais fontes dessas substâncias”, explicou a coordenadora.

As amostras foram coletadas em quatro localidades do Amazonas: no Meliponário do Grupo de Pesquisas em Abelhas (GPA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Ramal do Brasileirinho, Iranduba e Boa Vista do Ramos.

Mas apesar de o pólen de porte ser rico em diversas fontes que beneficiam a saúde, Rebelo explicou que os resultados da pesquisa ainda não são validos para uso humano.

“Os resultados da pesquisa trazem apenas um efeito antiglicêmico constatado em modelo animal (camundongos). Ainda não foram realizados testes em humanos para sabermos se o mesmo efeito pode ser observado. Também não sabemos a dose segura para ingestão diária”, alertou Kemilla.

O polén de pote ainda não foi testado em humanos e apresenta benefícios apenas aos animais usados | Foto: Érico Xavier/Fapeam

Economia



Outro ponto positivo é que o projeto não explora a espécie animal utilizada, o polén de pote tem origem da criação de abelhas sem ferrão, Meliponicultura, que é uma das atividades econômica ecologicamente sustentável, com potencial para substituir as atividades exploradores relacionado desmatamento, além de promover o desenvolvimento regional.

“O conhecimento da composição nutritiva e do potencial efeito benéfico da ingestão do pólen de pote para a saúde, pode ser capaz de impulsionar a Meliponicultura na Amazônia, movimentando a economia local e ajudando a preservar o bioma”, ressaltou a coordenadora.