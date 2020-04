Confira os e-books que a Amazon disponibilizou gratuitamente

Durante a quarentena diversas empresas passaram a disponibilizar serviços e produtos grátis para que os consumidores não precisem se preocupar com cartões e pagamentos e possam passar o tempo em casa de forma mais leve ou produtiva.

Com o isolamento social torna-se maior o tempo livre em casa e por que não aproveitar para colocar as leituras em dia? Para incentivar esse hábito tão importante, a Amazon disponibilizou milhares de e-books que podem ser baixados gratuitamente.

As obras são dos mais variados gêneros e passam por literatura, história em quadrinhos, teses e dissertações de mestrado e doutorado, ficção científica, história, filosofia e muitos títulos que agradam os mais diversos tipos de leitores.

Pensando nisso, reunimos alguns livros disponíveis pela Amazon para que você possa incluir a leitura em seus dias. Confira!

O urso e o rouxinol–Katherine Arden

Um dos livros mais baixados e avaliados disponíveis é o “O urso e o rouxinol”, da norte-americana Katherine Arder. A obra é uma ótima pedida para aqueles que gostam de aventura e fantasia e trata-se de uma mitologia nórdica ambientado na Rússia medieval.

A obra instiga os leitores através da jovem Vasya, que foi criada com seus irmãos em um vilarejo próxima à floresta e cresceu ouvindo contos e lendas sobre criaturas das matas e sobre as oferendas que deveriam ser oferecidas para manter o mal adormecido.

Porém, como um bom conto de fadas, acontece a chegada de Anna, madrasta de Vasya e de um padre que resolve instituir práticas cristãs no vilarejo e provoca uma grande mudança acompanha de catástrofes. Vasya, então, é a única que consegue enxergar os seres fantásticos de seu povoado e torna-se a esperança para salvar seu vilarejo da destruição.

Finanças para Autônomos –Eduardo Amuri

O tempo livre e as leituras podem também ser aliadas ao planejamento financeiro das pessoas. Esse livro é essencial para aqueles autônomos, freelancers e profissionais liberais que querem dar um novo rumo na vida financeira.

A obra traz questionamentos e respostas importantes sobre organização de finanças, separação da vida financeira pessoal e profissional, fluxo de caixa, precificação do produto ou serviço oferecido.

Além disso, fala sobre questões importantes atualmente como planejamento para meses de baixa demanda, férias sem prejudicar orçamento e preparação para aposentadoria.

Com linguagem descomplicadas e exemplos reais, o consultor Eduardo Amuri faz com que o assunto finanças deixe de ser um grande tabu e torne-se mais palpável e aplicável para a vida de todas as pessoas.

O cortiço - Aluísio Azevedo

Um clássico da literatura nacional, presente na escola e vestibulares, “O cortiço” é sempre uma obra importante a ser revisitada. A obra de Aluísio de Azevedo, mesmo escrita em outro século, ainda tem o poder de inquietar e parecer tão atual.

O livro conta a história de uma habitação coletiva no Segundo Império, envolvendo a burguesia e personagens das classes baixas, estereotipados, com vícios e patologias e todos eles têm vidas entrelaçadas e cruzados em torno do cortiço.

Assim como “O cortiço” muitos clássicos estão disponíveis gratuitos, como Iracema, Macunaíma, Dom Casmurro, Memória Póstumas de Brás Cubas, Os sertões e muitos outros títulos inesquecíveis.

Sejamos todos feministas - Chimamanda Ngozi Adichie

O que significa ser feminista no século XXI e por que o feminismo é essencial? Essas são as questões principais de “Sejamos todos feministas”, ensaio premiado da autora nigeriana Adichie.

A obra dá importantes reflexões sobre como as pessoas devem se planejar em busca de um mundo mais justo e feliz para homens e mulheres. Como é importante ressignificar a criação dos filhos para que eles sejam precursores de mudanças e como o termo feminista entrou em sua vida e causou grandes reflexões e revoluções internas.

O ensaio parte de uma experiência pessoal e é essencial para quebrar rótulos e estereótipos de feminismo e masculinidade.

Dando nó na língua – Mirna Pinsky

Para aqueles que têm criança em casa, é bacana utilizar parte do tempo com elas para o incentivo a leitura e ao aprendizado. O livro “Dando nó na língua” ajuda no processo de alfabetização, trás representações de sons de palavras, fonemas e significados.

Seu foco é exatamente mostrar às crianças a consciências dos sons das sílabas para que, progressivamente, elas a identifiquem ao associar às letras.

Essas e muitas outras obras disponíveis na loja da Amazon podem ser lidas por e-readers Kindle, aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets, Android ou iOS. A promoção é por tempo limitado, mas vale ressaltar que, uma vez que baixado algum livro, ele fica disponível em seu aparelho sem tempo para expirar. Então, que tal aproveitar sua quarentena e nossas dicas? Boa leitura!

*Com informações da assessoria