Galaxy S20: confira o novo lançamento da Samsung

A recém-chegada linha Galaxy S20 teve os possíveis preços vazados pouco antes do evento de lançamento no Brasil. A loja online oficial da Samsung colocou os smartphones à venda na quarta-feira (15) , mas tirou do ar logo em seguida.

A versão padrão deve custar R$ 5.499 e o Galaxy S20 Plus apareceu por R$ 5.999. Já o Galaxy S20 Ultra deverá ser comercializado por R$ 8.499 na versão de 512 GB. A Samsung também deve oferecer descontos para consumidores que estejam dispostos a pagar à vista.

A informação foi divulgada no Twitter por Felipe Becker. A Samsung Brasil não confirma os valores. O evento de lançamento será nesta noite em São Paulo.

Veja os preços divulgados:

Galaxy S20 128 GB: R$ 5.499 parcelado em 12 vezes ou R$ 4.949,10 à vista

Galaxy S20 Plus 128 GB: R$ 5.999 parcelado em 12 vezes ou R$ 5.399,10 à vista

Galaxy S20 Ultra 128 GB: R$ 7.999 parcelado em 12 vezes ou R$ 7.199, 10 à vista

Galaxy S20 Ultra 512 GB: R$ 8.499 parcelado em 12 vezes ou R$ 7.649, 10 à vista

Como já era esperado, o celular apresenta processador diferente da versão comercializada nos Estados Unidos. Enquanto os americanos contam com o Snapdragon 865, que tem suporte a 5G, a versão brasileira chega com chip Exynos 990 e conexão 4G. A ficha técnica fica completa com memória RAM de até 16 GB e armazenamento de até 512 GB.

O modelo mais parrudo, batizado de Ultra, conta ainda com câmera de 108 MP e zoom que aproxima a imagem em até 100 vezes. Os preços de entrada nos EUA variam entre US$ 999 e US$ 1.399 (cerca de R$ 4.690 e R$ 6.570 no câmbio de hoje).





