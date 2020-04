Simulado para Enem é disponibilizado gratuitamente na web

Os milhões de estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano têm a oportunidade de testar seus conhecimentos em um simulado on-line disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Positivo de Ensino.

A plataforma, com acesso no site avaliacoes.specomvoce.com.br , disponibiliza a prova para os três anos do Ensino Médio e contabiliza até 5h30min, ininterruptas, para a realização do simulado completo. Para realizar, basta que o vestibulando faça um cadastro gratuito no site e acesse com seus dados. O simulado fica disponível até às 23h59min desta segunda-feira (20).

A ação tem como objetivo motivar a continuidade do aprendizado e manter o preparo dos alunos em ano de vestibular, mesmo diante das recomendações de isolamento do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, devido à pandemia do novo coronavírus.

*Com informações da assessoria