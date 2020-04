Papo Franco: auxílio tecnológico durante pandemia

Empresário de startup cria plataforma gratuita para controle da COVID-19 | Foto: WEB TV Em Tempo

Manaus - O Programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, desta quarta-feira (29), trouxe uma entrevista com engenheiro financista Dennis Nakamura, membro da equipe da plataforma Triágil, que vem auxiliando a população sobre os cuidados em meio à pandemia.

Dennis Nakamura é financista por formação e atua no ramo de empreendedorismo tecnológico, como consultor para Startups. Recentemente, Dennis integrou a equipe da ‘Triágil’, plataforma desenvolvida para levar orientação, amparo e informação à população brasileira durante a pandemia. O principal objetivo é proporcionar um atendimento online de qualidade e que atinja todas as classes sociais.

“Criamos a plataforma, em vez de um aplicativo, pensando nas pessoas que não possuem um celular tão tecnológico, com grande potencial de armazenamento ou não têm acesso a um serviço de internet tão eficiente”

Além do serviço para a população, a iniciativa também beneficia os governantes através da coleta de dados, possibilitando que a gestão local tenha noção, em número, do índice de pessoas com sintoma. Também é possível saber os lugares com maior incidência da doença e até onde se concentra os principais grupos de risco.

Apesar disso, o especialista levanta a discussão sobre a qualidade da internet no Estado, contestando os serviços ofertados e desenvolvidos na região. Com isso, conduz à reflexão sobre a democratização do uso de dados, sobre como a internet atua como ferramenta essencial para ter acesso a serviços importantes, principalmente durante a pandemia, uma vez que a população não pode sair de casa.

Confira a entrevista completa na íntegra:

| Autor: Tatiana Sobreira/ WEB TV Em Tempo

*Colaborou WEB TV Em Tempo/ Tatiana Sobreira