Samsung Ocean chega à segunda onda de cursos online e gratuitos

O Samsung Ocean anuncia a segunda onda de cursos remotos, antes oferecidos exclusivamente nas sedes de São Paulo e Manaus. A iniciativa, que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica, está desde abril com uma agenda nacional disponível de forma gratuita e online, e agora apresenta novas temáticas.

Entre essas novidades estão cursos como “Fundamentos de Realidade Virtual e Realidade Aumentada”, que oferece uma base para os alunos desenvolverem soluções neste contexto, e a palestra “As Startups e os Mecanismos de Financiamento”, voltada para educação financeira e melhor compreensão das modalidades de financiamento na hora de investir em inovação.

“Acreditamos que estamos cumprindo um importante papel ao tornar mais acessíveis e democráticos os conteúdos do Samsung Ocean. Depois da estreia dos primeiros cursos, em abril, ofereceremos agora novos temas e mais opções de horários para que todos tenham a oportunidade de participar”, afirmou Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

As inscrições estão abertas no site e no aplicativo Samsung Ocean, disponível para download na Play Store. O cronograma atualizado das atividades está listado abaixo, com início no dia 7 e término no dia 29 de maio. Os cursos são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e dão direito a certificados de participação.

Confira a programação dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília:

7/5 - 17h

Fundamentos de Realidade Virtual e Realidade Aumentada

12/5 - 19h

Introdução ao Desenvolvimento de Jogos com Unity

13/5 - 17h

Inteligência Artificial: entenda o que é e como está presente no seu dia-a-dia

14/5 - 19h30

Introdução a Internet das Coisas (IoT)

15/5 - 17h

Usando Dados de Redes Sociais para Análises Urbanas

15/5 - 19h30

Introdução ao Blockchain

19/5 - 17h

Assistente Virtual de Voz em Bixby - Trazendo Inteligência à Interface

20/5 - 11h

Fundamentos da Análise de Dados

20/5 - 18h

Fundamentos da Indústria 4.0

26/5 - 17h

Assistente Virtual de Voz em Bixby - Trazendo Inteligência à Interface

27/5 - 17h

Introdução à Ciência de Dados com Orange Canvas

28/5 - 14h

Utilizando ambientes digitais para a criação de produtos, serviços e empreendimentos

29/5 - 11h

As Startups e os Mecanismos de Financiamento

29/5 - 19h

Fundamentos de Realidade Virtual e Realidade Aumentada

29/5 - 19h30

Introdução ao Tizen

Sobre o Samsung Ocean

O Samsung Ocean é uma iniciativa da Samsung no Brasil que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica (startups). Com instalações modernas, o programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos combinados com temas relacionados à usabilidade e ao empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado. Mais de 71 mil pessoas já passaram pelo Samsung Ocean e cerca de 3.300 sessões de treinamentos, workshops e eventos foram realizados pela iniciativa.





