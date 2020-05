Amazonenses podem sugerir soluções tecnológicas à Nasa em evento

Para mais informações basta entrar em contato através do e-mail: [email protected] | Foto: Divulgação/MTH

Manaus – Amazonenses poderão participar do “Space Apps Challenge”, nos dias 30 e 31 de maio. As inscrições estão abertas para codificadores, empreendedores, cientistas, designers, contadores de histórias, fabricantes, construtores, artistas e tecnólogos locais.

Diversas instituições globais unem esforços para solucionar impactos causados pelo novo coronavírus. A Nasa, a ESA (Agência Espacial Europeia) e a JAXA (Agência de Exploração Aeroespacial do Japão) participam deste evento.

A iniciativa coordenada pelo “Manaus Tech Hub” que já participou de edições anteriores do evento, vai funcionar como um ponto de conexão entre os participantes e o hackathon online. O encontro global vai acontecer por meio da plataforma covid19.spaceappschallenge.org.

Durante o evento, participantes de diversos países vão criar equipes virtuais que, durante o período de 48 horas, devem usar dados de observação da Terra disponibilizados pela Nasa, JAXA e ESA para propor as soluções.

No Amazonas, a iniciativa é coordenada pelo Manaus Tech Hub, O Hub, Para a gestora do Manaus Tech Hub, Jacqueline Freitas, o Amazonas tem muito potencial para propor ideias inovadoras à Nasa.

“Em nosso Estado, percebemos na prática os impactos causados pela pandemia de Covid-19 à população e à economia em geral. Nesse sentido, temos convicção de que o ecossistema tecnológico da região pode contribuir positivamente para o evento, com soluções inovadoras para os desafios propostos”, afirma Jacqueline. “A ideia é incentivar as mentes criativas que temos em nossa região a construírem, junto com os agentes globais, soluções práticas, eficientes e de implantação eficaz em todo o mundo”.

Após realizar a inscrição, é necessário entrar em contato com os Líderes Locais - Space Apps para conectar os participantes aos possíveis colegas de equipe. As equipes típicas de aplicativos espaciais têm entre dois e seis participantes (o limite é de seis membros por equipe). Para mais informações basta entrar em contato através do e-mail: [email protected]

