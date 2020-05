Amazonas registra crescimento de 30 mil assinantes de banda larga fixa

No estado do Amazonas, Manaus é a cidade que lidera o maior número de assinantes e densidade de banda larga fixa | Foto: Reprodução

Amazonas - O estado do Amazonas apresentou um crescimento de 30 mil acessos de assinantes em banda larga fixa, em relação a março de 2019, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A operadora Claro é a líder do segmento no estado, atendendo cerca de 59,3% dos assinantes do serviço.

O crescimento pode representar um avanço em relação ao acesso à internet no estado. No entanto, a inclusão digital caminha a passos lentos quando comparado ao estado de São Paulo, que detém 10,8 milhões de acessos de assinantes e teve um crescimento de 200 mil acessos em relação ao ano passado.

Os dados liberados pela Anatel, são referentes a março de 2020. O Estado do Amazonas teve nesse mês cerca de 358 mil acessos de assinantes de banda larga fixa e 33,4% de densidade, que indica a porcentagem da população com acesso a internet e é medido pelo número de acessos dividido pela quantidade de 100 domicílios. Já em relação a dados de 2019, do mesmo período, foram 328 mil acessos de assinantes e 30,5% de densidade.

Em banda larga fixa as empresas de grande porte que lideram a pesquisa em todo o estado do Amazonas, são: Claro, Oi, Sky, Tim e Vivo, que representam 89,8% dos assinantes no estado, enquanto 10,2% representam a base de provedores de pequeno porte, ou provedores regionais.

Já entre as prestadoras de serviço de pequeno porte, lideram em números de assinantes: Hughes, Axes Tecnologia e Verdenet Fibra Óptica.

Como nem todas as operadoras são obrigadas a informar dados de acesso à Anatel, espera-se que a visibilidade das informações incentive mais prestadoras a informar os seus dados de acessos, principalmente em municípios de pequeno e médio porte.

Acessibilidade x diversidade de opções

Apesar de ter apresentado melhorias em relação aos números do ano anterior e de ter a 2ª maior densidade da região Norte, o estado do Amazonas ainda está abaixo da média nacional de 44,4%. Quando comparado o número de densidades em todo o Brasil, ele aparece apenas na 15º posição.

Para ter acesso a um sinal de internet é preciso ter infraestrutura como redes de antenas, rádios, satélite ou fibra óptica. Porém, tais estruturas geram custos e burocracias para as operadoras, por isso o processo de ampliação de sua cobertura não é tão rápido quanto o esperado.

Com isso, municípios ou regiões mais afastadas dos grandes centros nem sempre são atendidos pelas operadoras de grande porte. Tal situação pode acabar limitando muito as opções do consumidor.

De acordo com o Melhor Plano, maior site de comparação de planos de internet em todo o país, quanto mais opções de provedores em uma região, maior o potencial de economia dos consumidores. “Quando apenas uma ou duas operadoras de grande porte atuam numa região, os usuários insatisfeitos com o serviço têm dificuldade de trocar por uma opção mais barata ou de melhor qualidade. Isso acaba obrigando o consumidor a pagar um valor mais caro ou continuar com o serviço apenas por não ter escolha.”, disse o co-fundador do Melhor Plano, Pedro Israel. “ A existência de provedores regionais nessas regiões pode ser uma boa opção para o usuário, pois aumenta o seu leque de ofertas e, muitas vezes, atendem regiões onde os grandes provedores não chegam”, complementa.

Em Manaus, o preço dos pacotes pode chegar a mais de R$200,00 por mês dependendo da velocidade. Mas, de acordo com o site comparador, o consumidor pode economizar até 50%, comparando ofertas de provedores diferentes com os mesmos benefícios na cidade.

Manaus lidera números de assinantes

No estado do Amazonas, Manaus é a cidade que lidera o maior número de assinantes e densidade de banda larga fixa. São cerca de 340 mil acessos em março de 2020 e densidade de 60,2%. Só Manaus representa 94,9% de todos os acessos de assinantes de banda larga no estado, enquanto 5,02% se divide entre outros municípios. A operadora Claro é a líder do segmento na capital e no estado.

Em segundo lugar, o destaque ficou para o município de Boca do Acre com 3 mil acessos de assinantes de banda larga fixa e densidade de 29,7%. O terceiro lugar em números de acessos de assinantes e densidade foi Presidente Figueiredo, com 2 mil acessos e 24,8% de densidade.

