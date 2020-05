Lançamento da nave da SpaceX é adiado por causa do mau tempo

O lançamento histórico programado para 17h33 dessa quarta-feira, 27 de maio, teve que ser adiado. A SpaceX, juntamente com a NASA, pretendia levar dois astronautas diretamente para a Estação Espacial Internacional pela primeira vez decolando de território americano em nove anos. O tempo, porém, não colaborou com a missão de teste.

A contagem regressiva foi parada com pouco menos de 17 minutos para o lançando quando o controle de missão percebeu que o clima não iria melhorar a tempo para a decolagem. O processo de abastecimento do propulsor Falcon 9 estava em andamento quando a ordem para o cancelamento do lançamento foi dada por Mike Taylor, diretor da SpaceX.

Lançamento SpaceX adiado

Como as condições climáticas não foram favoráveis, o lançamento da Crew Dragon foi alterado para o próximo sábado, dia 30, às 16h22.

*Com informações da Tec Mundo