Instagram vai permitir que criadores ganhem dinheiro na rede social

Os criadores de conteúdo terão novas formas de gerar renda com o Instagram. Nesta quarta-feira (27), a rede social está lançando duas ferramentas para monetizar vídeos, que serão disponibilizadas inicialmente nos Estados Unidos.

Uma das novidades é a exibição de anúncios na plataforma de vídeos IGTV, uma tentativa de atrair as pessoas que normalmente utilizam o YouTube para ganhar dinheiro por meio deste tipo de publicidade.

Em testes com um pequeno grupo de empresas e criadores, os anúncios no IGTV aparecerão quando as pessoas clicarem para continuar a visualizar um vídeo a partir do feed principal. Criadas para exibição em dispositivos móveis, essas publicidades poderão durar até 15 segundos.

O Instagram informou que permitirá aos usuários ignorar os anúncios, caso queiram, oferecendo uma melhor experiência de navegação para todos. Outro detalhe revelado é que a empresa destinará pelo menos 55% da receita arrecadada com as propagandas aos influenciadores.

Badges

Além de exibir anúncios em meio aos seus vídeos no Instagram, os criadores de conteúdo também poderão faturar com os badges, ferramenta que dá aos fãs a possibilidade de pagar ter os seus comentários aparecendo em destaque durante as lives.

Funcionando como uma espécie de medalha para destacar os usuários que efetuaram o pagamento, estes badges vão aparecer sob a forma de pequenos corações ao lado do nome de quem escolheu o recurso. O objetivo é colocar os comentários em evidência, para chamar a atenção do influenciador.

Os badges custam US$ 0,99 (um coração), US$ 1,99 (dois corações) e US$ 4,99 (três corações). Cada fã poderá comprar apenas um a cada transmissão ao vivo e, a princípio, o responsável pelo conteúdo ficará com toda a receita das vendas — futuramente, a rede social terá uma participação nesta renda.

A novidade chegará a outros países nos próximos meses, incluindo o Brasil.

*Com informações da TEC MUNDO