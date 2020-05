Sidia cria app que monitora saúde do funcionário durante pandemia

O app possui diversas funcionalidades, entre elas: endereços de UBs e notícias oficiais de Coronavírus | Foto: Divulgação

Entre os maiores desafios enfrentados pelas empresas, durante a nova pandemia de coronavírus, está o monitoramento da saúde dos funcionários no home office. Como sabe qual deles está mostrando os primeiros sintomas do Covid-19? Como apoiar aqueles que já foram diagnosticados ou como esclarecer dúvidas neste momento de grande tensão e medo? Para atender a essas necessidades, o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia desenvolveu o aplicativo InfoSaúde.

O app possui diversas funcionalidades, entre elas: endereços de unidades públicas de saúde, a UBS, sugerindo rotas a partir da localização do usuário; notícias oficiais de Coronavírus; lista com serviços de entrega e coleta; dicas de prevenção; Mapa covid-19 distribuído por bairro; sistema de lembretes e notificações; e, o principal, a autoavaliação. Usando uma senha corporativa, os funcionários só precisam responder 9 perguntas duas vezes ao dia. Dependendo da pontuação obtida, como há um peso para cada resposta, o serviço de saúde avalia a necessidade de entrar em contato com o funcionário, monitorando-o mais de perto, sugerindo exames/exames ou mesmo tratamentos. Um médico do ambulatório também pode ser chamado para consultas remotas.

"No início, estávamos fazendo isso manualmente. Cada gerente era responsável por verificar a saúde de sua equipe todos os dias. Então, uma equipe de desenvolvedores fez a primeira versão do InfoSaúde, com dicas rápidas sobre o coronavírus até chegarmos à terceira versão com muito mais recursos", explica o superintendente da Sidia, Chris Lee, que acompanhou pessoalmente o desenvolvimento do projeto.

Para Lee, as pessoas sempre foram uma prioridade para Sidia. Na pandemia de coronavírus, com o home office, o que era um valor, segundo ele, tornou-se uma missão. "Esta pandemia é sem precedentes. Estamos muito preocupados com as taxas de contágio, mas, ao mesmo tempo, queríamos mostrar aos nossos funcionários que, mesmo à distância, estamos conectados e preocupados em apoiar a todos".

Inovação

Chris Lee disse que o aplicativo InfoSaúde, embora surgiu de uma necessidade interna, pode ser adaptado à realidade de outras instituições. Ele cita ambientes como unidades de saúde, por exemplo, para os quais os gestores podem acompanhar a saúde de seus profissionais; da mesma forma que as empresas de qualquer indústria. "Um dos nossos diferenciais é a imersão da realidade de nossos clientes. A inovação só é realmente significativa quando atende às necessidades de pessoas, empresas ou organizações", explica o superintendente.

O InfoSaúde também garante segurança e privacidade, pois utiliza autenticação e criptografia do usuário na transmissão de dados armazenados na nuvem, onde apenas a equipe médica da Sidia tem acesso a dados confidenciais de funcionários.

Benefícios do aplicativo para as áreas de RH e Saúde

- Identifica possíveis áreas de risco de contágio do coronavírus;



- Calcula o número de funcionários em risco;

- Dá mais proatividade nas ações do serviço de saúde corporativo;

- Melhora o tempo de resposta das equipes de saúde com o empregado;

- Aumenta a sensação de pertencimento e cuidado por parte dos colaboradores;

- Torna a comunicação mais eficaz em assuntos de pandemia.

*Com informações da assessoria