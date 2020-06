Como a tecnologia pode nos ajudar a ser mais saudáveis?

Eletrodomésticos garantem defesa contra a maioria dos germes e bactérias, o que ajuda os consumidores e suas famílias a viverem de forma mais segura e higiênica | Foto: Divulgação

Manaus - Em um estudo realizado em 2020 pela Euromonitor Internacional, empresa global de pesquisas de mercado, a tecnologia aliada a ações de bem-estar e sustentabilidade foram apontadas como tendências de consumo para os próximos anos. De acordo com a pesquisa Lifestyle Survey (2019), também da Euromonitor, há um aumento na demanda de tecnologias automatizadas para realizar tarefas domésticas. Dos entrevistados, 12% possuem ou têm acesso a dispositivos inteligentes e pelo menos um terço possui aparelhos inteligentes na lavanderia ou cozinha de sua casa.



Em paralelo, atualmente também existe uma crescente preocupação com a higiene e saúde. A fim de proporcionar um benefício maior ao consumidor, a LG Eletronics do Brasil desenvolve tecnologias que possam contribuir com o bem-estar e saúde de todos. Na divisão de linha branca, por exemplo, existem soluções aplicadas às máquinas de lavar, ar-condicionado, micro-ondas e geladeiras - como lavagem a vapor, ionizador, revestimento antibacteriano e filtros purificadores, que garantem mais tranquilidade e colaboram para preservar a saúde dos consumidores.

Segundo o executivo de vendas de linha branca e ar-condicionado da LG do Brasil, Marcel Souza, "nós da LG Eletronics entendemos que a tecnologia vai muito além de entretenimento e facilidades e que também nos permite ter uma vida mais saudável e com mais qualidade. Por isso, investimos em produtos que garantam diversos benefícios aos consumidores, até mesmo os que eles não imaginavam que um eletrodoméstico poderia garantir, como cuidados com a saúde, conforto, bem-estar e praticidade"

LG Steam

A tecnologia Steam presente nas máquinas de lavar roupa e louça e secadoras da LG | Foto:

A tecnologia Steam presente nas máquinas de lavar roupa e louça e secadoras da LG, sem recorrer a produtos químicos, utilizam o vapor - água que passa por um processo de ebulição a 100º C -, para limpar e eliminar germes, bactérias e até odores, de maneira eficiente e simples.



O poderoso gerador de vapor da LG está presente na rotina de lavar e secar roupas e colabora também com a higienização das louças. Com essa tecnologia, é possível remover até 99,9% dos alérgenos como ácaros e bactérias, que podem causar alergia ou problemas respiratórios. O vapor é o responsável por oferecer ciclos de desodorização nas máquinas lava e seca, entregando roupas limpas em até 37 minutos. Além disso, as roupas ficam até 30% menos amassadas, o que facilita muito na hora de passar.

Alguns modelos contam também com ciclos super-rápidos, sendo possível lavar uma carga de roupas em 14 minutos.

O cuidado com a saúde, a preocupação com o bem-estar, conforto e comodidade, é uma característica das tecnologias presentes nos eletrodomésticos da LG. Por isso, oferecemos também ao consumidor acesso remoto aos produtos, via wi-fi, por meio do aplicativo LG ThinQ®.

As máquinas de lavar louça LG que também são equipadas com o Vapor removem as sujeiras mais difíceis e desinfetam completamente louças, copos e utensílios de cozinha. Com essa solução, até 99,9% das bactérias e vírus perigosos são eliminados, incluindo os associados à intoxicação alimentar.

Filtro Hygiene Fresh+™

Acompanhando as tecnologias apresentadas pela LG, as geladeiras inteligentes contam com o filtro Hygiene Fresh+™, que mantém o ar puro e o ambiente higienizado, eliminando até 99,999% da contaminação presente no interior da geladeira. Além disso, esses produtos cuidam da manutenção da temperatura e com isso, garantem maior validade e frescor dos alimentos armazenados.

A linha de geladeiras também é conectada, permitindo ao consumidor monitorar suas funções via aplicativo LG ThinQ®.

Plasmaster Ionizer Plus, Auto Cleaning e Micro Dust Filter

Essas três soluções, presentes nos produtos da linha de condicionadores de ar da LG, também protegem os usuários das bactérias.

Na linha DUAL Inverter VOICE, que permite o comando de voz à distância, a função Auto Cleaning impede a formação de bactérias e mofo no interior do ar-condicionado, enquanto o filtro Micro Dust Filter é capaz de filtrar partículas de poeira e garante melhor qualidade do ar no ambiente.

Já no modelo ARTCOOL, o Plasmaster Ionizer Plus distribui mais de três milhões de íons para esterilizar e desodorizar o ambiente, eliminando até 99,9% das bactérias existentes no ar que respiramos, em até 60 minutos.

As três tecnologias garantem um ambiente mais confortável, agradável e saudável. E para aqueles que possuem algum tipo de doença respiratória, é uma boa opção para ter em casa ou no escritório.

EasyClean™

Os micro-ondas vêm ganhando espaço nas cozinhas das casas. A facilidade e praticidade em cozinhar, e o resultado dos pratos do dia a dia estão conquistando cada vez mais os consumidores. A linha de micro-ondas da LG conta com o revestimento antibacteriano EasyClean™. A cavidade interna dos produtos é selada, impedindo que respingos de comida penetrem nessa superfície, dessa maneira é muito mais fácil manter o micro-ondas limpo e longe de qualquer contaminação.

Para Marcel, o futuro do consumo está sendo moldado pela tecnologia. "As marcas precisam considerar as mudanças sociais, apresentar soluções e experiências personalizadas para os clientes, investir em Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) para acompanhar a transformação em que vivemos. Tudo isso também com um olhar para o meio ambiente. É preciso inovar, criar valor, entregar produtos e serviços que façam, de fato, a diferença na vida das pessoas. E se podemos dessa forma cuidar da saúde dos nossos consumidores, então estamos no caminho certo", finaliza o executivo.

*Com informações da Assessoria