Programa Petrobras Conexões e Sebrae abrem edital para startups

Edital aceitará projetos em nove temas tecnológicos mapeados. | Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil / Reprodução)

A Petrobras e o Sebrae lançaram o segundo edital do Programa Petrobras Conexões para Inovação, com a finalidade de atrair soluções tecnológicas para bens e serviços de startups e pequenas empresas de todo país. O novo edital fornecerá até R$ 10 milhões para viabilizar a geração de soluções inovadoras, com nove temas tecnológicos, de interesse da estatal petrolífera .

As inscrições estão abertas até o dia 28 de junho por meio do link: http://www.sebrae.com.br/editalpetrobrassebrae/2020



O edital fornecerá até R$ 10 milhões para viabilizar a geração de inovações com implantação de lote piloto pela Petrobras, com foco em eficiência, aumento de produtividade e segurança de suas operações. Serão nove grandes temas, divididos em 54 desafios. O processo seletivo até a contratação será conduzido ao longo do ano.

Poderão ser inscritos projetos nas seguintes áreas: tecnologias digitais, robótica, eficiência energética, catalisadores, corrosão, redução de carbono, modelagem geológica, tecnologias de inspeção e tratamento de água.

Cada proposta poderá receber recursos da ordem de R$ 500 mil, podendo chegar ao limite de R$ 1 milhão a depender do valor agregado ao negócio da Petrobras.

Analista sênior do Sebrae Amazonas das áreas de Petróleo e Gás, Noira Auzier Pereira | Foto: Divulgação

De acordo com a analista sênior do Sebrae Amazonas das áreas de Petróleo e Gás, Noira Auzier Pereira este segundo edital é destinado as empresas com maior maturidade tecnológica. "Serão selecionadas soluções mais competitivas, que gerem valor para a Petrobras no curto prazo."

Os empreendedores selecionados contarão com assessoria da Petrobras e do Sebrae para que suas soluções possam ser implantadas.

Para os projetos finalizados com sucesso, a Petrobras buscará viabilizar a continuidade para a fase de implantação e testes piloto. Noira Auzier ressalta ainda que, devido ao isolamento, serão realizadas lives, entre os dias 01 a 05 de junho, pelas redes sociais da Petrobras com apoio do Sebrae. Nas lives haverá mais explicações sobre o edital e desafios, com a participação de especialistas, como Ricardo Ramos, do Centro de Pesquisas da Petrobras,

Na primeira chamada, realizada em 2019, houve 261 projetos submetidos de 21 unidades federativas. Deste total, sete projetos foram selecionados na primeira iniciativa.

* Com informações da assessoria do Sebrae Amazonas