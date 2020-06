5 jogos com os gráficos mais realistas da atualidade

A produtora não poupou esforços para que a gameplay (experiência de jogo) fosse a mais autêntica possível | Foto: Divulgação

Devido à crise causada pela pandemia do coronavírus, as pessoas que podem permanecer em isolamento social têm buscado formas de se entreter e relaxar em meio à tensão vivida. Seja lendo um livro, escutando músicas ou fazendo atividades físicas, a criatividade é bastante exigida neste momento para cuidar da saúde física e mental.

Para os que preferem se divertir com os videogames , as possibilidades são variadas conforme cada tipo de jogo: aventura, esporte, simulado, etc. Por isso mesmo, preparamos uma lista especial com opções para você escolher e desfrutar no conforto da sua casa enquanto aguarda os lançamentos desse ano.

Red Dead Redemption II

O segundo jogo da franquia desenvolvido pela Rockstar está disponível para XBOX One, Playstation 4 e computador. Ele é ambientado no faroeste dos Estados Unidos, assim como o primeiro e, no Modo História, o jogador controla Arthur Morgan, membro de uma gangue que busca a sobrevivência em meio a disputas com facções rivais e a polícia local.

A produtora não poupou esforços para que a gameplay (experiência de jogo) fosse a mais autêntica possível. O RDR II possui medidor de vitalidade e fôlego, além de crescimento de cabelo e barba. Até a pescaria chama a atenção pela paciência exigida. Ele se divide em Modo História, na qual as missões ditam o progresso do jogador, e o On-line, em que é possível interagir com outras pessoas.

Madden 20

Na seção de esportes, o Madden 20 é um velho conhecido entre os fãs de futebol americano. Nele, os jogadores podem aproveitar de diferentes maneiras o esporte da bola oval, se divertindo com todas elas. O M20, como também é conhecido, pode ser encontrado para os dois consoles e o computador.

No Modo Franquia, um dos destaques do jogo produzido pela EA, é possível fazer a gestão de uma equipe tanto como head coach (treinador) quanto general manager (diretor-geral). As ações que cada um possui se somam às habilidades dos atletas durante as partidas, resultando em uma experiência autêntica do esporte.

FIFA 20

Outro jogo da EA que se tornou uma tradição entre os que gostam de esportes, o FIFA 20 chama a atenção pela aposta em clássicos que fizeram sucesso ao longo do tempo. Ele pode ser aproveitado tanto no computador quanto nos principais consoles existentes. O Modo Volta é o que mais se destaca, por marcar o retorno da modalidade de futebol de rua.

A jogabilidade, em geral, continua com a pegada de simulador, tentando, ao máximo, capturar os detalhes da realidade e aplicá-los no ambiente virtual. A mecânica de chute é consideravelmente sensível, as cobranças de falta exigem ajuste na posição do jogador e as partidas são mais cadenciadas, mas podem ter o ritmo alterado nas configurações.

eFootball PES 20

Independente da lista, não dá para falar do FIFA 20 sem citar o rival PES 20, da produtora japonesa Konami. Quem busca elementos gráficos avançados e jogabilidade envolvente encontra isso e muito mais nele, que deu um passo adiante para se tornar um simulador.

A parte estética e a mecânica de ação foram priorizadas no jogo, resultando em movimentos mais semelhantes aos reais, seja nas defesas dos goleiros ou nos cabeceios dos atacantes. Outro aspecto que chama a atenção é a presença de diversos times e estádios licenciados, entre eles os que disputam o Campeonato Brasileiro.

EuroTruck Simulator 2

Em tempos de isolamento social, que tal matar a saudade de dirigir pela estrada, sentir o vento bater no rosto, conhecer novos lugares e viver experiências únicas? O EuroTruck Simulator 2 faz o jogador se sentir como um verdadeiro caminhoneiro!

Nele, a pessoa realiza missões nas quais precisa buscar e entregar cargas em localidades distantes. A jogabilidade proporcionada é uma experiência única em termos de realidade virtual, graças aos detalhes como o abastecimento de combustível, multas que causam desconto no valor recebido pelo serviço e as rádios que tocam músicas que podem ser personalizadas a gosto do jogador.

