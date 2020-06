Amazon pode ter vazado preço do PlayStation 5 e valor assusta; veja

, o assunto tomou o topo dos Trending Topics e internautas debatem o preço | Foto: Divulgação

Um vazamento do PlayStation 5 apareceu na internet para indicar o preço do novo console da Sony. Porém, a veracidade das imagens devem ser analisadas. Pelas redes sociais, o assunto tomou o topo dos Trending Topics e internautas debatem possibilidades do preço de comercialização no Brasil, que geralmente recebe um "boost" pela alta carga tributária.

A listagem apareceu na Amazon UK e alegou que o console terá um preço de £ 599,99 (Quase R$ 4 mil reais), com 2TB de armazenamento. A imagem já foi excluída, mas como era de se esperar, algumas pessoas não perderam tempo e conseguiram capturar a tela da publicação.

A única coisa confirmado para os jogadores e fãs é que a Sony realizará um evento totalmente focado no PS5 nesta quinta-feira (11/06), às 17h (horário de Brasília).