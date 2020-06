PS5: Veja os jogos exclusivos anunciados no evento virtual do console

pesar das novidades, ainda não há data certa de lançamento | Foto: Divulgação

O PlayStation 5 foi revelado na última quinta (11) na conferência virtual `The Future of Gaming`. Além do console, o evento da Sony apresentou diversos jogos que serão lançados para PS5, dentre eles alguns títulos exclusivos para a plataforma.

O novo console da empresa recebeu um design branco bem futurista, combinando com o controle DualSense revelado em abril. O PS5 terá duas versões, uma com leitor de mídia e outra sem, somente para leitura de midia digital.

Apesar das novidades, ainda não há data certa de lançamento e nem preço oficial do novo game da Sony.

Confira abaixo as novidades apresentadas sobre jogos que serão lançados exclusivamente para PS5:





MARVEL'S SPIDER-MAN: MILES MORALES

Durante o evento, foi revelado um breve trailer de `Homem Aranha: Miles Morales`, que será uma expansão atualizada do jogo de PS4 para o novo console, trazendo conteúdo expandido e remasterização de mecânicas e gráficos da versão original. Neste game o herói será Miles, também da Marvel, que é o amigão da vizinhança em uma das realidades alternativas do Aranhaverso. O jogo está sendo desenvolvido pela Insomniac, que agora pertence a Sony, e será lançado no final deste 2020.





GRAN TURISMO 7

A Polyphony Digital revelou o novo game da famosa franquia de simulador de corrida. Foram reveladas opções de customização via tuning, o hub e uma breve demonstração de pilotagem de dentro do cockpit do carro. Gran Turismo 7 ainda não teve sua data de lançamento divulgada.





RATCHET & CLANK RIFT APART

Desenvolvido pela Insomniac, o game da clássica franquia trouxe um trailer que mostra diversas realidades alternativas e que fazem Ratchet e Clank se separarem. Uma nova personagem feminina que lembra Ratchet é apresentada para acompanhar Clank na nova aventura. E o game ainda não tem data de lançamento.

PROJECT ATHIA

Jogo da Square Enix Luminous Productions será uma aventura narrativa com muita emoção. Os gráficos são incríveis e o game promete unir tecnologia e arte. O trailer foi revelado no evento, mas a data de lançamento segue em mistério.

SACKBOY: A BIG ADVENTURE

A Sumo Digital revelou o trailer do novo jogo do mascote de LittleBigPlanet. As imagens mostraram muitos desafios de plataforma e gameplay cooperativo para solucionar quebra-cabeças. Sackboy: A Big Adventure não divulgou sua data de lançamento.

DEMON´S SOULS

O remake do RPG Demon?s Souls, clássico da FromSoftware, foi confirmado finalmente após meses de rumores. O game da franquia exclusiva da Sony está sendo desenvolvido por Studio JAPAN e BluePoint Games. Demon?s Souls é precursor de Dark Souls e o novo game ainda não tem previsão de lançamento.

HORIZON FORBIDDEN WEST

A protagonista Aloy está de volta em um trailer emocionante que revela uma grande variedade de cenários e inimigos. O jogo da Guerrilla Games terá exclusividade temporária no PS5 e sua data de lançamento ainda não foi divulgada. Ele será uma continuação do sucesso de 2017, Horizon: Zero Dawn, trazendo gráficos ainda mais impressionantes.

Além destes jogos, outros já foram confirmados para PlayStation 5, mas sem afirmação de exclusividade, como é o caso de GTA V, Stray, Resident Evil 8, NBA 2k21, Little Devil Insitde e GhostWire: Tokyo.