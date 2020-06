FaceApp rouba dados? Conheça a Política de Privacidade do aplicativo

O aplicativo também caiu no gosto dos famosos | Foto: Divulgação

O FaceApp, aplicativo que usa inteligência artificial para transformar selfies de homem em mulher e vice-versa, voltou a ficar na moda no Brasil. Nos últimos dias, famosos e anônimos estão adorando o app e postando os resultados nas redes sociais.

Mas, o FaceApp é cercado de polêmicas há anos. O app é acusado de "roubar" dados por causa de sua política de privacidade. Além disso, já foi investigado nos Estados Unidos pelo FBI (o Departamento Federal de Investigação), já fez com que Apple e Google recebessem multas no Procon, foi chamado de racista por branquear fotos de pessoas negras e pode colaborar com o chamado "deepfake".

Antes de saciar sua curiosidade sobre sua "versão no sexo oposto", conheça a Política de privacidade do aplicativo

Política de privacidade



O texto da Política de Privacidade foi elaborado em inglês. Se houver diferenças na tradução para o português, o texto em inglês prevalecerá.

Vigente a partir de 3 de dezembro de 2019

Última atualização em 04 de junho de 2020

Esta Política de privacidade descreve as práticas de privacidade do FaceApp com relação ao aplicativo móvel FaceApp ("Aplicativo") e ao site FaceApp.com ("Site").

Seja bem-vindo à Política de privacidade do FaceApp!

Se você decidir não ler toda esta Política de privacidade, queremos que você ao menos conheça alguns pontos importantes sobre as práticas de privacidade do FaceApp:

- O Aplicativo é um editor de retratos e vídeos que permite aos usuários editar retratos baseados em tecnologia de rede neural que gera transformações faciais altamente realistas e automaticamente.

- Usamos provedores de serviços em nuvem terceirizados, especificamente o Google Cloud Platform e o Amazon Web Services, para processar e editar as fotografias.

- O Aplicativo somente envia para a nuvem as fotografias que você selecionar especificamente para edição.

- As fotografias são armazenadas temporariamente em cache nos servidores em nuvem durante o processo de edição e são criptografadas usando uma chave armazenada localmente no seu dispositivo móvei.

- As fotografias permanecem na nuvem por um período limitado de 24 a 48 horas após a última edição da fotografia, para que você possa retornar à imagem e fazer outras alterações, se assim desejar.

- Não utilizamos as fotografias que você fornece ao usar o Aplicativo para qualquer finalidade que não seja a de fornecer a funcionalidade de edição de retratos do Aplicativo.

- Os vídeos são editados localmente no seu dispositivo, para que você não nos forneça vídeos ao usar o aplicativo, e não coletamos, usamos e compartilhamos suas informações de vídeo.

Se tiver qualquer pergunta sobre nossas práticas de privacidade, envie um e-mail para [email protected]

Mais informações sobre nossas práticas de privacidade. Pessoas que estiverem localizadas na Área Econômica Europeia também devem ler nosso Aviso aos usuários europeus abaixo.

Informações pessoais que coletamos

Ao utilizar o Aplicativo, poderemos coletar informações sobre você, incluindo:

Fotografias que você fornece ao usar o Aplicativo, por meio da sua câmera ou rolo da câmera (se você nos autorizou a acessar sua câmera ou rolo da câmera), da funcionalidade de pesquisa na Internet dentro do Aplicativo ou da sua conta de rede social (se você optar por conectar sua conta de rede social). Obtemos apenas as imagens específicas que você escolheu modificar usando o Aplicativo. Não coletamos seus álbuns de fotos, mesmo que você autorize o acesso a eles.

Criptografamos cada fotografia que você carrega usando o Aplicativo. A chave de criptografia é armazenada localmente no seu dispositivo. Isso significa que o único dispositivo que pode visualizar a foto é o dispositivo a partir do qual a fotografia foi carregada usando o Aplicativo, ou seja, o dispositivo do usuário.

Observe que, apesar de não exigirmos nem solicitarmos nenhum metadado anexado às fotografias enviadas, os metadados (incluindo, por exemplo, geotags) podem estar associados às suas fotografias por padrão. Tomamos medidas para excluir todos os metadados que podem estar associados a uma fotografia que você fornece ao usar o Aplicativo.

Informações de uso do Aplicativo, tais como informações sobre como você usa o Aplicativo e interage conosco, incluindo seu idioma preferido, a data e a hora em que você instalou o Aplicativo pela primeira vez e a data e a hora em que o Aplicativo foi usado pela última vez.

Histórico de compras, caso você opte por adquirir uma assinatura do Aplicativo, como a confirmação de que você é um assinante pagante do Aplicativo.

Informações de redes sociais, caso você opte por iniciar a sessão no Aplicativo por meio de uma plataforma ou rede social de terceiros (por exemplo, Facebook) ou conecte sua conta na plataforma ou rede de terceiros ao Aplicativo. Podemos coletar informações dessa plataforma ou rede, como o seu apelido de rede social, nome e sobrenome, quantidade de "amigos" na plataforma de rede social e, dependendo das configurações do seu Facebook ou de outras redes, uma lista dos seus amigos ou conexões (apesar de não usarmos ou armazenarmos essas informações). Nossa coleta e processamento das informações que obtemos das plataformas de rede social são regidas pelas exigências que essas plataformas de rede social nos impõem de acordo com os seus respectivos termos e condições.

Dados do dispositivo, como o tipo de sistema operacional do seu computador e dispositivo móvel e número da versão, fabricante e modelo, ID do dispositivo, tokens push, Código de publicidade do Google, Apple ID para publicidade, tipo de navegador, resolução da tela, endereço IP (e o respectivo país em que você está localizado), o site que você visitou antes de visitar nosso Site e outras informações sobre o dispositivo que você está usando para acessar o Aplicativo.

Dados de atividade on-line, como informações sobre seu uso e ações no Aplicativo e nos Sites, incluindo páginas ou telas visualizadas, quanto tempo você gastou em uma página ou tela, caminhos de navegação entre páginas ou telas, informações sobre sua atividade em uma página ou tela, horários de acesso e duração do acesso. Nossos provedores de serviços e alguns terceiros (por exemplo, redes de publicidade on-line e seus clientes) também podem coletar esse tipo de informação ao longo do tempo, bem como entre sites e aplicativos móveis de terceiros.

Essas informações podem ser coletadas em nosso Site usando cookies, armazenamento do navegador de Internet (também conhecido como objetos armazenados localmente ou "LSOs"), web beacons e tecnologias similares. Poderemos coletar essas informações diretamente ou através do uso de kits de desenvolvimento de software de terceiros ("SDKs"). Os SDKs podem permitir que terceiros coletem informações diretamente do nosso Aplicativo.

Como utilizamos suas informações pessoais

Não utilizamos as fotografias que você fornece ao usar o Aplicativo para qualquer finalidade que não seja a de fornecer a funcionalidade de edição do Aplicativo. Poderemos utilizar outras informações que não sejam as fotografias para as seguintes finalidades:

Para operar e melhorar o Aplicativo:

- Possibilitar que você utilize os recursos do Aplicativo;

- Criar e manter sua conta, caso opte por iniciar a sessão no Aplicativo usando sua conta de rede social;

- Nos comunicarmos com você a respeito do Aplicativo, inclusive enviando a você anúncios, atualizações e alertas de segurança, os quais poderemos enviar através de uma notificação push, além de responder às suas solicitações, perguntas e comentários;

- Fornecer suporte técnico e manutenção para o Aplicativo; e

- Realizar análises estatísticas sobre o uso do Aplicativo (inclusive através do uso do Google Analytics).

Para enviar a você comunicações promocionais e de marketing. Poderemos enviar a você comunicações de marketing conforme autorizado por lei. Você terá a opção de cancelar as comunicações promocionais e de marketing conforme descrito em nossa seção Cancelamento de marketing abaixo.

Para exibir anúncios a você. Se você utiliza a versão gratuita do Aplicativo, trabalhamos em conjunto com parceiros de publicidade para exibir anúncios dentro do Aplicativo. Estes anúncios são entregues pelos nossos parceiros de publicidade e podem ser direcionados com base no seu uso do Aplicativo ou sua atividade em outros locais on-line. Para saber mais sobre as suas escolhas em relação aos anúncios, consulte a seção abaixo intitulada "Anúncios on-line direcionados".

Para conformidade, prevenção de fraudes e segurança. Poderemos usar suas informações pessoais e divulgá-las às autoridades judiciárias, governamentais e entes privados conforme entendermos ser necessário ou apropriado para: (a) proteger os seus e os nossos direitos, privacidade, segurança ou propriedade, bem como os de terceiros (incluindo a autoria e a defesa em ações judiciais); (b) ) fazer cumprir os termos e condições que regem o Site e o Aplicativo; e (c) proteger, investigar e impedir atividades fraudulentas, prejudiciais, não autorizadas, antiéticas ou ilegais.

Com o seu consentimento. Em alguns casos, poderemos pedir especificamente o seu consentimento para coletar, utilizar ou compartilhar suas informações pessoais, por exemplo quando for exigido por lei.

Para criar dados de forma anônima, agregada ou não identificada. Poderemos criar dados de forma anônima, agregada ou não identificada a partir das suas informações pessoais e de outras pessoas das quais coletamos informações. Transformamos as informações pessoais em dados anônimos, agregados ou não identificados removendo as informações dos dados que identificam você pessoalmente. Poderemos utilizar esses dados anônimos, agregados ou não identificados e compartilhá-los com terceiros para fins comerciais lícitos.

Como compartilhamos suas informações pessoais

Não divulgamos as fotografias ou vídeos dos usuários a terceiros (com exceção do carregamento de uma imagem criptografada para nossos provedores de serviços em nuvem Google Cloud Platform e Amazon Web Services para fornecer os recursos de edição de fotos do Aplicativo). Poderemos compartilhar suas informações não fotográficas e não de vídeo nas seguintes situações:

Afiliadas. Poderemos compartilhar informações de uso do Aplicativo com nossas subsidiárias e afiliadas para finalidades em consonância com esta Política de privacidade.

Prestadores de serviços. Poderemos compartilhar suas informações pessoais com prestadores de serviços que atuam em nosso nome ou nos ajudam a operar o Aplicativo (tais como atendimento ao cliente, hospedagem, análise, entrega de e-mails, marketing e serviços de gerenciamento de banco de dados). Esses terceiros podem utilizar suas informações pessoais apenas conforme instruído ou autorizado por nós e de maneira consistente com esta Política de privacidade, e são proibidos de usar ou divulgar suas informações para qualquer outra finalidade.

Parceiros de publicidade. Quando usamos cookies de terceiros e outras ferramentas de rastreamento, nossos parceiros de publicidade podem coletar informações do seu dispositivo para nos ajudar a analisar o uso do Site e do Aplicativo, exibir anúncios no Aplicativo e anunciar o Site e o Aplicativo (e conteúdo relacionado) em outros locais on-line.

Plataformas e redes sociais de terceiros. Se você ativou os recursos ou funcionalidades que conectam o Aplicativo a uma plataforma ou rede social de terceiros (por exemplo, iniciando a sessão no FaceApp usando sua conta junto ao terceiro, fornecendo sua chave API ou token semelhante de acesso ao Aplicativo para um terceiro ou vinculando sua conta junto ao Aplicativo aos serviços de terceiros), poderemos divulgar as informações pessoais que você nos autorizou a compartilhar (por exemplo, quando você decide carregar uma fotografia ou vídeos em sua conta de rede social). Não controlamos o uso de suas informações pessoais pelas plataformas de terceiros, que é regido pela política de privacidade e pelos termos e condições desse terceiro.

Consultores profissionais. Poderemos divulgar suas informações pessoais a consultores profissionais, como advogados, agentes bancários, auditores e seguradoras, quando necessário no curso dos serviços profissionais que eles nos prestam.

Para conformidade, prevenção de fraudes e segurança. Poderemos compartilhar suas informações pessoais para os fins de conformidade, prevenção de fraudes e segurança descritos acima.

Transferências comerciais. Poderemos vender, transferir ou compartilhar, de alguma forma, parte ou todos os nossos negócios ou ativos, incluindo suas informações pessoais, em uma transação comercial (ou possível transação comercial), tais como alienação empresarial, fusão, consolidação, aquisição, reorganização ou venda de ativos ou no caso de falência ou dissolução.

Cumprimento da lei

Poderemos ser obrigados a utilizar e compartilhar suas informações pessoais para cumprir as leis vigentes, solicitações legais e processos judiciais, por exemplo, para responder a intimações ou solicitações de autoridades governamentais.

O termo de Política de privacidade completo você acessa aqui

