Crescimento da indústria de games no AM é destaque no Webinar INDT

Manaus - O Webinar INDT traz o tema “O crescimento da indústria de games no Amazonas”, na próxima quinta‑feira, 25 de junho, às 16h. O evento on-line é realizado pelo INDT e transmitido pelo canal INDT Oficial no Youtube. Participarão deste bate-papo o empreendedor Olimpio Neto, CEO da PetitFabrik e da startup Kukoo Monkeys, e membros do time do Programa Prioritário de Economia Digital (PPED).

Voltado para estudantes e profissionais de mercado, das áreas de software, design e entusiastas da indústria de jogos digitais, o Webinar INDT apresentará a jornada da startup amazonense de games Kukoo Monkeys, uma das maiores iniciativas de incentivo ao crescimento do ecossistema local de games.

O bate-papo também apresentará as oportunidades oferecidas pelo Programa Prioritário de Economia Digital para o desenvolvimento de novos negócios em sete áreas‑chave.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 25 de junho, no Sympla em: https://bit.ly/WebinarINDT_3

Sobre o palestrante

Em 2007, Olimpio Neto, fundou um estúdio de animação na cidade de Manaus e já em 2008 produziu o primeiro jogo para PC. Ao longo dos anos, atuou como produtor executivo em dezenas de projetos dentro e fora do Brasil, para clientes como Petrobras, Facebook, Edgemakers, Samsung, Pfizer, Bauducco, Sadia, Positivo, Kumon, Fedex, Microsoft etc. Com grande experiência em liderar times criativos no desenvolvimento de negócios de entretenimento e tecnologia, Olimpio atualmente é CEO da PetitFabrik e da startup Kukoo Monkeys.

Sobre Webinar INDT

O Webinar INDT é uma oportunidade de você trocar experiências com especialistas de alto nível do INDT, um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento da Região Norte, e conhecer boas práticas e tendências tecnológicas do mercado digital, oportunidades para empreendedores, investidores e startups, além de cases de sucesso inovadores e rentáveis em áreas-chave da Economia Digital.

Na pauta da discussão, serão apresentados temas ligados às tecnologias e práticas que estão redesenhando o mercado e criando novas oportunidades de negócios: Data Science, Machine Learning, Cidades Inteligentes, Cloud, Blockchain, Big Data, Conectividade, Gestão ágil de projetos, User Experience, Design Thinking, Segurança e defesa cibernética, Manufatura avançada, Automação, Internet das Coisas, E-commerce, Análise de Falhas, Wearables e dispositivos móveis.

Identifique oportunidades, fortaleça a sua formação acadêmica e turbine a sua carreira. Este espaço promove novas conexões com parceiros, dissemina a cultura empreendedora e multiplica as oportunidades de geração de novos negócios digitais.

Serviço

O que é: Webinar INDT #3 - O crescimento da indústria de games no Amazonas

Quando: Quinta-feira (25/06/2020)

Horário: 16h às 17h30

Transmissão: Canal do INDT Oficial no YouTube

Inscrição: https://bit.ly/WebinarINDT_3

