Samsung lança lavadora com conectividade e inteligência artificial

Samsung anuncia mais um lançamento da linha Lava & Seca de 2020 com a WD6000J. O modelo é opção para quem procura um produto conectado, com recursos como o SmartThings, e que se destaca pela presença de Ciclos de Higiene e também por contar com a exclusiva tecnologia EcoBubble, que alia eficácia e economia de energia na hora de remover manchas e sujeiras difíceis.

Com Wi-Fi, a máquina pode ser operada pelo SmartThings, aplicativo desenvolvido pela Samsung para integrar e controlar equipamentos inteligentes e conectados. Assim, é possível programar ciclos e acompanhar o status das ações mesmo sem estar próximo do produto. A Inteligência Artificial presente na WD6000J ainda fornece dicas de receitas de lavagem, baseadas no tipo, na cor e no nível de sujeira das roupas escolhidas.

Foto: Divulgação

Também é possível usar o Planejador de Lavagens para coordenar os ciclos com seus horários no dia a dia. Outro recurso de conectividade disponível nesse modelo de Lava & Seca é o Assistente HomeCare, que sinaliza as condições da máquina, como a hora certa para realizar a limpeza no tambor ou no filtro, e permite manutenção mais precisa e eficiente do produto com um monitoramento proativo.



Outras novidades são a presença de novos ciclos: Vapor Higiênico, lavagem completa e que remove 99,9% das bactérias e elimina agentes inativos que causam alergias a partir do aquecimento da água no fundo do tambor; e Lavagem a Seco, que tem eficiência de 99,9% na remoção de bactérias e se utiliza apenas de ar quente para retirar odores impregnados, sem necessidade de produtos químicos¹.

Os ciclos rápidos de lavagem e secagem também são destaques da WD6000J. Com o 59’ Lava+Seca, o usuário consegue lavar e secar roupas do dia a dia em menos de uma hora². Para os mais atarefados, que precisam otimizar o tempo dos cuidados com a casa, o ciclo Rápido 15’ proporciona uma lavagem completa para roupas levemente sujas com agilidade e eficiência.

A nova WD6000J também tem aumento da capacidade de secagem para 7kg e para 11kg na capacidade lavagem.

A tecnologia EcoBubble, desenvolvida pela Samsung, proporciona uma lavagem com menor consumo de energia e proteção às roupas graças ao sistema que enche o tambor com bolhas de sabão antes do início da lavagem e garante penetração 40X mais rápida³ do que em processos convencionais, evitando o uso de água quente. A máquina ainda conta com o motor Digital Inverter, de funcionamento econômico e silencioso, que assegura 10 anos de garantia.

