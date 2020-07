Nove mulheres que se destacaram no setor tecnológico em 2020

O machismo ainda é muito presente no universo da tecnologia | Foto: Divulgação

Quem ainda pensa que a Ciência não é lugar de mulher precisa, urgentemente, rever os seus conceitos. Elas já são referências em, praticamente, todas as áreas, dominam os mais variados assuntos e sabem tudo sobre softwares e tecnologia .

Ainda no século XVIII, Ada Lovelace foi a pioneira da programação, fundando a computação científica. De lá pra cá, as mulheres não param de se destacar, apesar de muitas ainda não conseguirem a visibilidade que merecem pelos seus feitos.

Por mais que a situação já tenha evoluído bastante, o machismo ainda é muito presente no universo da tecnologia. Por conta dele, as mulheres enfrentam muito preconceito e dificuldade de reconhecimento.

Os empecilhos, no entanto, não desanimam algumas delas, que têm provado, com muita determinação, que os homens vão ter que tirar o chapéu para o trabalho delas.

A Conferência Global de Mulheres na Tecnologia teve que ser realizada virtualmente em 2020, mas conectou 100 mil mulheres, minorias e aliados. Conheça, a seguir, algumas das inspiradoras que foram destaque no evento.

Alana Karen

A diretora de plataformas de pesquisa no Google lidera uma equipe e o desenvolvimento de vários produtos na plataforma. Ela também é escritora e palestrante. O assunto de seu próximo livro é, justamente, as mulheres na tecnologia.

Liesl Yearsley

CEO da A’kin, Liesl tem experiência em outras importantes empresas da área, com reconhecida atuação, e é fundadora de uma plataforma que usa inteligência artificial em mecanismos de pesquisa. É tão apaixonada por seu trabalho que já afirmou que é como viver em um romance de ficção científica.

Rachel Potvin

Vice-presidente de Engenharia no GitHub, Rachel supervisiona um dos grupos de desenvolvedores responsável por criar importantes tecnologias de alcance global. Ela também já trabalhou no Google, no setor financeiro e na indústria de videogames. É um dos grandes nomes da tecnologia atualmente.

Tanya Vlahovic

Uma das diretoras do eBay, Tanya faz parte das principais colaboradoras na reformulação do programa da empresa, diretamente envolvida em várias decisões estratégicas. Ela é especialista em muitos assuntos técnicos da plataforma, como seus complicados padrões internos.

Zarin Pulam

Engenheira de sistemas no Amazon Lab126, Zarin trabalha com tecnologia de hardware sem fio e quer atrair outras mulheres para esse setor. Além de incentivar a presença delas em sua empresa, dá palestras sobre o tema, mostrando que mulheres também podem entender sobre assuntos complexos.

Beatris Mendez-Gandica

Beatris é gerente de programas na Microsoft e sua função é essencial para que a empresa ofereça operações seguras a seus clientes. Ela já ganhou vários prêmios na área e fundou uma organização sem fins lucrativos, a Nuevo Foundation, que prepara minorias para se tornarem líderes.

Bushra Anjum

Analista de dados na startup Doximity, a engenheira de software é especialista em dados de TI na área da saúde. Ela lidera uma equipe de analistas e engenheiros que trabalham em análises de produtos e clientes, sendo reconhecida por suas importantes contribuições no setor.

Archana Newaskar

Líder em tecnologia da informação, Archana é referência na área de desenvolvimento e entrega de softwares, em setores como comércio digital, telecomunicações e bancos. Ela liderou inovações importantes na área de código aberto e prega a diversidade de pensamentos mesmo nas empresas tradicionais.

Lavinia Osbourne

Fundadora da Women in Blockchain Talks, Lavinia tem o trabalho voltado para incentivar mulheres na indústria e destacar carreiras inspiradoras de outras que fizeram história na área.

Essa lista poderia ter muito mais nomes e isso se fossemos citar só as mulheres que participaram do evento, sem falar em todas as outras que enfrentam o machismo diariamente e ajudam a revolucionar a indústria tecnológica.

