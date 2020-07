Jogo de aprendizes do Senac é selecionado para Startup do Sebrae AM

O projeto foi desenvolvido em sala de aula pelos alunos Luiz Miguel e Rodrigo Mesquita com apoio da turma e sob a coordenação do professor Erick Mattos | Foto: Divulgação

Manaus - O ‘Aprendiz Story’ é uma das 40 propostas selecionadas para o Startup Sebrae Amazonas. Desenvolvido no projeto integrador das turmas de aprendizagem do Senac Amazonas, o jogo participará do programa de qualificação da Darwin Aceleradora, que é considerada a maior aceleradora do Brasil.

O game tem por objetivo simular o cotidiano de um jovem em busca do seu primeiro emprego e conforme o jogador for passando de fase, colocá-lo em tarefas cotidianas dentro de uma empresa.

Quem desenvolveu?

O projeto foi desenvolvido em sala de aula pelos alunos Luiz Miguel e Rodrigo Mesquita com apoio da turma e sob a coordenação do professor Erick Mattos. O professor explica que programa busca ideias em negócios inovadores, com um alto potencial de crescimento, e que ainda não tenham validado todas as hipóteses do modelo de negócio.

“Para isso, o Sebrae selecionou 40 startups ou protótipos que estão a margem de virarem uma, para impulsionar a sua criação. As selecionadas participarão do programa de qualificação da Darwin Aceleradora, pioneira em desenvolvimento de inovação do País. O programa contará com a realização de bootcamp, workshop, mentoria sobre validação de problemas, mentoria sobre Pitch e plano individual de acompanhamento das 40 ideias”, detalhou o educador.

Muito mais do que valor financeiro

Ele explica que a seleção do projeto para o Startup Amazonas tem um valor que vai muito além do dinheiro.

“Para nós representa uma oportunidade de validar o problema com a maior aceleradora do Brasil, com metodologias que vão respaldar o desenvolvimento do produto, a criação da startup. É uma oportunidade única de termos a consultoria e assessoria da Darwin, que não teríamos a capacidade de pagar ou ter acesso. É um prêmio que vale mais que dinheiro, é conhecimento”, contou.

Para o jovem Luiz, que é responsável pelo marketing do projeto de negócio, a aprovação no programa do Sebrae é recebida com alegria pela equipe.

“Buscamos sempre o crescimento e inovação e o Programa Startup Amazonas é uma etapa essencial para o desenvolvimento e aprimoramento do projeto. Com toda a mentoria e impulsionamento poderemos alcançar e ajudar jovens que desejam entrar no mercado de trabalho, enfatizou Miguel.

Startup Amazonas

É um programa de desenvolvimento para ideias inovadoras que visa impulsionar a criação de startups de tecnologia no Estado do Amazonas. O Programa está no 8° ciclo de capacitação e é voltado para o desenvolvimento de ideias inovadoras que visa impulsionar a criação de startups de tecnologia no estado do Amazonas.

Escolhido pelo Programa Centelha, da Fapeam e MCTIC

O ‘Aprendiz Story’ é uma das 28 propostas selecionadas para o programa Centelha, executado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

O projeto deve receber o prêmio, que poderá chegar até R$ 65 mil, por meio de subvenção econômica, ou seja, recursos não reembolsáveis, para o desenvolvimento do negócio.

