Samsung Creative Startups investe em projetos na área da saúde

Desde 2016, o programa acelerou 11 startups com soluções para a saúde e todas estão presentes no mercado | Foto: Divulgação

A samsung investe em soluções tecnológicas na área da saúde. O Creative Startups, programa de aceleração de startups da Samsung, acontece desde 2016. Levando em consideração as quatro primeiras edições do Creative Startups, 11 equipes foram aceleradas pelo programa e mantêm suas startups ativas no setor. São projetos de seis estados diferentes - do Rio Grande do Sul ao Amazonas - e que apresentaram ideias criativas e promissoras para ajudar profissionais da saúde, pacientes e seus familiares.

"A saúde é um dos pilares mais importantes da sociedade e um setor que precisa cada vez mais de suporte tecnológico e criativo para resolver problemas e atender demandas tanto para os médicos como para quem precisa de cuidados. Para a Samsung é um orgulho, mas também um dever investir em projetos que podem contribuir com a área da saúde", afirmou Paulo Quirino, Coordenador Nacional do Programa Creative Startups na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Da edição de 2019 saiu a paulista Epistemic ( http://epistemic.com.br/ ), que está criando um dispositivo capaz de prever convulsões com cerca de 25 minutos de antecedência. Já a KeepSmiling, do Amazonas, investiu na saúde odontológica das crianças misturando técnicas de inteligência artificial com atividades divertidas para melhorar a escovação dos dentes.

Conheça um pouco mais sobre as startups de saúde selecionadas para o Batch #5:

Startup: CogniSigns ( http://www.cognisigns.com )

Local: Florianópolis (SC)

Tema: Saúde. Quando pais ou cuidadores levam o paciente com suspeita de TEA ao médico, ele segue um protocolo mundial de perguntas para identificar sinais do autismo.

Startup: Lenscope ( http://lenscope.com.br )

Local: Campinas (SP)

Tema: Saúde. Aplicativo móvel que permite a tomada de medidas da face, para montagem de óculos remotamente.

Startup: Preveni ( http://www.preveni.com.br )

Local: Londrina (PR)

Tema: Saúde. Analisa o risco dos pacientes de acordo com a Escala de Braden e emite avisos indicativos, automatizados e parametrizados para a mudança de decúbito para otimizar o trabalho dos hospitais.

Startup: SleepUp ( http://www.sleepup.com.br )

Local: São Caetano do Sul (SP)

Tema: Saúde. Tratamento remoto, virtual e personalizado para insônia, com maior acessibilidade, custo-benefício e sem uso de medicamentos.

Startup: Work-Right Startup

Local: Manaus (AM)

Tema: Saúde. Roupa equipada com módulos/sensores para captar a posição e o movimento feito naquela parte específica do corpo. Pode ser utilizado por atletas para monitoramento da correto movimento de atividade física.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Tecnologia 5G já está em fase de testes no Brasil

Detran-AM usa telemetria nos exames práticos das categorias B