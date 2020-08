A volta do pré-iluminismo: quando 'não se acreditava' na ciência

Manaus - Durante a pandemia do novo coronavírus, os olhos do mundo se voltaram para a ciência. Por meio dela se espera, até hoje, um remédio ou vacina eficaz que vença a Covid-19. Mas, se por um lado, os pesquisadores se tornaram o centro das atenções, do outro, passaram a ser também alvos de ataques verbais e físicos devido aos seus estudos. Especialistas associam essa violência e descrédito à ciência a um período específico da história humana, o pré-iluminismo, quando valia muito mais dogmas religiosos e misticismo do que a ciência e a razão (representada pelo Iluminismo que viria depois).

Segundo estudos sobre a época, o período pré-iluminista foi marcado também por repressão a estudos científicos ou mesmo por pesquisas que não demonstravam o que se esperava. Essa descrição pode parecer distante, mas a pandemia mostrou que há exemplos recentes, embora com menor intensidade.

Ataques a cientistas em Manaus

Marcus Lacerda é um médico infectologista que atua em Manaus e ficou conhecido por seu estudo sobre a cloroquina, o qual atestou que doses mais altas do medicamento não devem ser utilizadas em pacientes graves da Covid-19. A pesquisa analisou a eficácia e a segurança de duas dosagens diferentes da cloroquina e foi realizada com 81 pacientes confirmados para Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Pelo fato de o resultado do estudo ter demonstrado complicações e até risco de morte em caso de alta dosagem da cloroquina, Marcus e os mais de 70 pesquisadores que participaram do estudo foram muito criticados. O cientista recebeu ameaças de agressão e morte e foi exposto nas redes sociais, até mesmo por políticos, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

"Esse é talvez o ônus principal do investigador, do cientista. Quando ele erra, ou melhor, quando não atende às expectativas, a sociedade é muito cruel com ele. Gera uma revolta com o pesquisador, como se ele fosse o culpado pelo não funcionamento do remédio como se espera", comenta Marcus.

Como a ciência é vista pelos brasileiros

Em meio a ataques a cientistas durante a pandemia, surge uma pergunta que pode estar diretamente ligada a esses acontecimentos. Como os brasileiros veem a ciência? Quem responde é Sanderson Oliveira, secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC-AM).

"Existe uma pesquisa feita pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e que traz dados importantes sobre a percepção dos brasileiros com a ciência. De forma geral, podemos dizer que a população tem uma visão positiva dos pesquisadores, mas, costumam não sabem citar o nome de um cientista [brasileiro]. Indicadores que apontam o consumo de ciência mostram também que a frequência com que brasileiros entram em contato com estudos é baixa, em especial por meio de locais de produção e divulgação de ciência, como institutos, museus, bibliotecas, feiras de ciências, etc", explica Oliveira.

Ciência versus religião

O cientista cita ainda outro estudo, esse feito pela Oxfam e o Instituto Datafolha. De acordo com a pesquisa, fé religiosa é mais importante que educação para mudar de vida, acreditam em oito a cada dez brasileiros. A entrevista foi feita com 2.086 pessoas e publicada no ano passado.

"Outra pesquisa mostrou que 75% dos brasileiros optam pela religião, quando as conclusões científicas confrontam suas crenças. Essa última pesquisa mostra tendências mundiais e o Brasil estaria dentro (ou bem próximo) das médias de outros países", explica o cientista.

Esse último estudo citado por Oliveira é chamado 'Wellcome Global Monitor 2018', da Gallup, uma empresa de pesquisas de opinião pública. O instituto monitorou a confiança das pessoas na produção científica e entrevistou 140 mil pessoas em 144 países. No Brasil, 35% disseram desconfiar da ciência e 23% acreditam que a produção científica não beneficia a sociedade.

'Negacionismo' na visão sociológica

Almir Oliveira de Menezes é professor do departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e um dos profissionais que se refere ao período atual como "a volta do pré-iluminismo".

Em sua fala, ele lembra casos recentes em que a ciência foi posta no muro e seus resultados questionados, na maioria das vezes, sem embasamento.

O sociólogo conceitua Iluminismo com a frase "ouse saber", do filósofo Immanuel Kant | Foto: Divulgação

"Nós estamos passando por uma quadra na qual há uma narrativa negacionista bastante profunda. Ela coloca em cheque parte dos elementos da história, como a ditadura militar brasileira. Não só isso, mas alcança a ciência. Exemplos são o movimento anti-vacina, as teorias da conspiração de que o homem não foi a lua e até a troca dos estudos de Darwin pelo criacionismo", comenta o sociólogo.

Menezes diz que esses movimentos de descrença à ciência se mostram também durante o texto da pandemia, mas que não são exclusivos dela. E alerta para o risco de violência que, segundo ele, faz parte do negacionismo.

"O que a gente percebe é que o negacionismo embute um profundo processo de violência cultural e política, uma narrativa que desconstrói qualquer comunhão, de solidariedade humana. É como se fosse uma guerra na qual eu escolho meus inimigos, como comunistas, feministas, cientistas, a universidade, o meio ambiente, a educação de Paulo Freire, e muito mais. É chocante esse momento que estou chamando de pré-iluminista", reflete o professor.

Sobre o Iluminismo

O termo é descrito no livro 'O novo Iluminismo - em defesa da razão, da ciência e do humanismo', escrito por Steven Pinker, um psicólogo, linguista canadense e professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

"Em um ensaio com esse título escrito em 1784, Immanuel Kant respondeu que é “a saída do ser humano da menoridade de que ele próprio é culpado”, de sua submissão “preguiçosa e covarde” aos “dogmas e fórmulas” da autoridade religiosa ou política. Seu lema [do Iluminismo], ele proclamou, é “ouse entender!”, e sua exigência fundamental é a liberdade de pensamento e expressão", afirma o autor.

Em outras palavras, o Iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII, mais especificamente entre 1715 e 1789, na Europa. Como descreveu Pinker acima, a ideia era deixar de lado o misticismo, crenças religiosas e políticas para focar na razão, no pensamento e na ciência.

Com o conceito acima, especialistas e intelectuais apontam que o Brasil e o mundo estariam voltando a um período anterior ao iluminismo, ou seja, quando a ciência era menos importante e por vezes até proibida, a depender do estudo que se quisesse realizar.

Em seu Twitter, Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, falou sobre a volta do pré-iluminismo e sua atuação no Brasil. A postagem é do dia 14 de junho deste ano. Na fala, o magistrado se referia a extremistas bolsonaristas que atacaram a sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, e atearam fogos de artifício contra o prédio.

"Há no Brasil, hoje, alguns guetos pré-iluministas. Irrelevantes na quantidade de integrantes e na qualidade das manifestações. Mas isso não torna menos grave a sua atuação. Instituições e pessoas de bem devem dar limites a esses grupos. Há diferença entre militância e bandidagem", escreveu ele.

