Google anuncia primeira linha de smartphones 5G

O Google anunciou nesta segunda-feira que seus primeiros telefones habilitados para redes 5G, o Pixel 4a (5G) e o Pixel 5, estarão disponíveis no outono do Hemisfério Norte a um preço inicial de 499 de dólares.

A empresa também cortou o preço inicial de sua linha de smartphones 4a, não compatível com 5G, para 349 dólares, procurando ampliar seu apelo a clientes com orçamento menor.

Os dispositivos mais baratos do Google têm sido os mais vendidos, mas estão longe de ser impulsionadores do lucro. Dispositivos com mais caros ganharam pouca força em comparação com as líderes do setor, como Samsung e Apple devido ao marketing limitado e à forte competição.

Os modelos 5G estarão disponíveis nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Japão, Taiwan e Austrália, disse o Google.