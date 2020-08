Saiba tudo sobre nova rede social que é clone do velho orkut

| Foto:

O Orkut voltou a figurar entre os assuntos mais comentados no Brasil, nesta terça-feira (04). O motivo seria um suposto retorno da famosa rede social, mas trata-se apenas de um site desenvolvido por um fã da plataforma.

A interface é a mesma usada pela rede dos anos 2000; após passar pela tela de login, é possível ver até mesmo as comunidades que fizeram tando sucesso naquela época.

Ao acessar o site orkut.br.com, uma mensagem alerta que a página não tem vínculo com o Google e não é a mesma que o orkut.com. Isso significa que, apesar da sensação de nostalgia, não existe garantia de segurança durante o uso.

De acordo com o criador do site, a ideia é homenagear a antiga rede social, usando as mesmas ferramentas e o design da página original.

"Caso sua intenção seja acessar a antiga rede social filiada ao Google, pedimos desculpas mas não será possível, infelizmente o Orkut.com encerrou suas atividades em 2014. [...] Você não vai ter acesso a sua antiga conta do orkut.com. Mas pode criar uma conta nova e adicionar seus amigos, enviar recados, depoimentos, participar das comunidades e muito mais".



