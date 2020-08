Novo exame de sangue pode diagnosticar bipolaridade e esquizofrenia

Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Estadual de Campinas (Unicamp) desenvolveram um teste capaz de diagnosticar esquizofrenia e bipolaridade, que apresentam sintomas parecidos. O estudo teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O diagnóstico das duas patologias tem sido feito, desde a descoberta das patologias, com análise clínica. Ou seja, depende da visão dos profissionais e do relato do paciente, se tornando assim subjetiva e podendo levar anos. O novo exame busca analisar alterações bioquímicas e moleculares.

"É complicado diferenciar duas enfermidades que compartilham sintomas tão parecidos por meio de exames clínicos. Com o exame laboratorial é possível identificar padrões no soro sanguíneo e, assim, diferenciar casos de esquizofrenia e bipolaridade de modo preciso, o que melhora o prognóstico dos pacientes", explicou a professora no Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina (EPM-Unifesp) e coordenadora do estudo, Mirian Hayashi.

O coautor do artigo, João Victor Silva Nani, acredita que além de diferenciar os transtornos, o estudo revela novidades, o que no futuro facilitará o tratamento. "Afinal, se existe um padrão de alteração nos metabólitos, ele decorre de uma via específica para cada doença, que ainda não conhecemos", ressaltou.