Nintendo Switch chegará oficialmente ao Brasil

| Foto: Divulgação

O Nintendo Switch será lançado oficialmente no Brasil. A desenvolvedora revelou a chegada do console híbrido no país nesta quarta-feira (19).

"Saudações a todos os fãs brasileiros de Nintendo! Estamos empolgados em anunciar que o Nintendo Switch chegará em breve ao Brasil!", declarou a empresa.

Não foram revelados mais detalhes, especialmente uma data precisa para o lançamento, que acontecerá "em breve", prometeu a Nintendo.

O Nintendo Switch foi lançado em março de 2017 e, até então, só podia ser adquirido no Brasil por meio de canais de venda parceiros, como Amazon e Americanas, onde o preço, hoje, está em torno de R$ 4 mil. Ainda não se sabe qual será o valor do console híbrido sugerido pela Nintendo no país.

