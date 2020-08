Como a tecnologia e a inovação podem mudar vidas?

Entra no ar, hoje, a segunda fase da campanha institucional criada pela Samsung para compartilhar histórias inspiradoras de como tecnologia, educação e inovação podem mudar vidas. O novo vídeo conta um pouco da trajetória da startup Fofuuu, que auxilia crianças e pais graças a um sistema lúdico e divertido de tratamento fonoaudiológico. O projeto foi desenvolvido e acelerado durante a participação da Fofuuu na edição de 2019 do Samsung Creative Startups, programa da Samsung que já acelerou 45 startups e é um dos pilares de atuação da empresa nas áreas de responsabilidade social e capacitação de pessoas.

Com mais de 10 anos atuando em Responsabilidade Social no Brasil e grandes programas desenvolvidos, a Samsung preparou uma grande campanha institucional, com episódios inspiradores seguindo o posicionamento “#DoWhatYouCant”, que empodera as pessoas a realizarem o que elas acham impossível. A primeira fase da campanha reforçou a educação como meio de inclusão social, baseada no programa Respostas para o Amanhã ( https://respostasparaoamanha.com.br/ ), iniciativa global da empresa, destacando o trabalho da professora Ayanda Ferreira Nascimento Lima ao transformar a jornada de seus alunos com a participação no programa. A segunda indica a capacidade da inovação tecnológica para transformar a sociedade, contando a história da Fofuuu.

Foi pensando na solução de uma dificuldade individual que Tricia Araújo, co-fundadora e Diretora Criativa da startup, percebeu que poderia mudar vidas se criasse uma ferramenta mais leve e descontraída para ajudar crianças com problemas na fala. Ela e Bruno Tachinardi, co-fundador e CEO da Fofuuu, desenvolveram então um aplicativo para tablets que serviria de extensão para os tratamentos convencionais feitos em clínicas de fonoaudiologia.

“Queremos reinventar a forma como se trata os distúrbios de fala das crianças que nasceram sob o espectro do autismo, com síndrome de Down, lábio leporino ou qualquer outra condição que pode gerar atraso ou dificuldade na fala”, afirma Tricia, que nasceu com lábio leporino, passou por diversas cirurgias e tratamentos e, enquanto estava na faculdade, conseguiu tirar do papel a ideia da Fofuuu ao lado de Bruno.

“Da forma tradicional, com uma visita a uma clínica por semana, os pais eram obrigados a realizar exercícios difíceis e repetitivos com as crianças nos demais dias. A Fofuuu transforma esse cenário com atividades mais lúdicas e divertidas direto em um tablet, que é comandado pela voz das crianças. É uma forma de aliviar esse tratamento”, aponta Bruno.

Para a Samsung, projetos como a Fofuuu servem de inspiração. “Esse trabalho é mais uma mostra do potencial transformador da tecnologia, da inovação e da educação. Com esses pilares, podemos mudar vidas e tornar a sociedade melhor e mais acessível”, celebra Mario Laffitte, vice-presidente de Relações Institucionais da Samsung na América Latina.

O Samsung Creative Startups, programa que a Fofuuu participou, atualmente encontra-se no Batch#5. Após a fase de pré-seleção com 40 projetos, foram escolhidas 14 startups que já estão participando da última etapa da edição deste ano. As startups finalistas são de sete cidades diferentes (Manaus/AM, Florianópolis/SC, Londrina/PR, São Paulo/SP, Campinas/SP, São Caetano do Sul/SP e Itajubá/MG) e contemplam áreas como saúde, segurança, educação digital, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Realidade Aumentada e controle parental.

O vídeo da segunda fase da campanha institucional da Samsung, intitulado “A inovação tem muito a dizer”, que conta a história da Fofuuu, pode ser encontrado nos canais oficiais da Samsung Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. O filme foi produzido em parceria com a Cheil Brasil.

Uma década de investimentos

Em 2020, a Samsung completa dez anos de iniciativas de responsabilidade social corporativa no Brasil. O primeiro passo foi dado em 2010, apoiando o Programa de Educação, Saúde e Cidadania da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) na construção da Escola Estadual Samsung Amazonas dentro da comunidade indígena Três Unidos, em Manaus.

Atualmente, além de Samsung Creative Startups, há também associação com universidades relevantes por meio do Samsung Ocean, programa de capacitação e pré-aceleração para empreendedores. O Respostas para o Amanhã (tema do primeiro vídeo da campanha institucional), e outros programas, como o Code IoT, a Maratona UNICEF Samsung, o Samsung Innovation Campus e o Programa de Voluntariado, reforçando o compromisso com a Educação.

"O foco da Samsung é incentivar a busca por soluções criativas e colaborativas, por meio da tecnologia, para demandas sociais. Guiados pela visão global de Cidadania Corporativa da companhia ‘Together for Tomorrow! Enabling People’, nossos programas oferecem capacitação para ações com potencial real de transformação sociedade”, destaca Paulo Quirino, Coordenador Nacional do Programa Creative Startups na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

FICHA TÉCNICA

Agência: Cheil Brasil Comunicações

Título: Campanha Branding SEDA

Duração: 90s

CCO: Claudio Lima

Redator: Alair Erlon, Paula Cunha

Direção de arte: Alan Chung

Motion: Renan Godoy, Renan Escribano, Marcelo Mayer

Diretor Geral: Tatiana Pacheco

Atendimento: Fabio Mancini, Camila Cardoso

Planejamento: Paula Queiroz, Felipe do Vale, Caio Moraes

Mídia: Cassio Yanata

RTV: Regina Shnaider, Andréa Consoleto, Cristiane Marinari

Aprovadores: Arthur Wong, Silvia Tamai, Thiago Mourão

Produtora: Corazon

Diretor: Nico Matteis

Diretor Executivo: Igor Ferreira

Prod Executivo: Renato Chabu, João Luz

Produtores: Marcella Kaulino

Assistente de direção: Vinicius Mendes

Diretor de Produção: Rafael Pinto

Direção de Fotografia: Vagner Jabour Vila Nova

Coord Produção: Juliana Sigolo

Ass. De produção: Sarah Moura

Coord pós: Rodrigo Parente

Finalizador: Henrique Gomes

Color grading: Acauan Pastore

Montagem: Lucas Camara

Pós produtora: Post it

Produtora de Som: Comando S Áudio

Produção Executiva: Serginho Rezende

Coordenação: Equipe Comando S

Engenheiro de som: Equipe Comando S

Atendimento: Elis Pedroso/ Andrea Barreto

*Com informações da assessoria