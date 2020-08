Samsung Ocean anuncia painel sobre o ensino e o mercado de Python

A ideia é debater e analisar tendências da aplicação da linguagem de programação Python no Brasil. | Foto: Divulgação

O Samsung Ocean vai apresentar na quinta-feira (27), a terceira edição do Ocean Academy Talk, modalidade de painel virtual que integra a agenda de cursos online e gratuitos do programa de inovação da Samsung. Desta vez o tema será “Python no Brasil: Ensino, mercado e comunidades” e o evento está marcado para começar às 20h (de Brasília). As inscrições podem ser feitas pelo site ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

A ideia é debater e analisar tendências da aplicação da linguagem de programação Python no Brasil.

"A temática Python é amplamente explorada pelos cursos do Samsung Ocean, que estão em seu quinto ciclo online neste ano após a unificação das agendas de São Paulo e Manaus, atendendo aos estudantes e profissionais que buscam capacitação sem precisar sair de casa. Levar o assunto ao Ocean Academy Talk permitirá que uma visão mais profunda seja apresentada e discutida por especialistas”, explica Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

O pesquisador do Samsung Ocean e professor Adjunto da Universidade do Estado do Amazonas no Curso de Engenharia de Computação, Mário Bessa será um dos palestrantes do evento ao lado de Alice Adativa, mestre em Informática pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Barbara Barbosa, líder de Ciência de Dados da Creditas, e Fernando Masanori, professor da Faculdade de Tecnologia (FATEC) de São José dos Campos (SP) e criador Python para Zumbis, um dos maiores cursos online para iniciantes de programação no Brasil.

Além do Ocean Academy Talk, a agenda de agosto do Samsung Ocean ainda tem outras atividades. O cronograma da quinta onda está disponível abaixo. Os cursos são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e por parceiros e dão direito a certificados de participação.

Confira a programação dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília:

25/8 - 18h - Palestra - Design Thinking

26/8 - 15h - Curso - Web Scraping com Python - Ambientação

26/8 - 18h30 - Oficina - Jogos Digitais: Jogos 2D com Unity - Parte 1

27/6 - 15h - Curso - Web Scraping com Python - Parte 1

27/8 - 18h30 - Oficina - Jogos Digitais: Jogos 2D com Unity - Parte 2

27/8 - 19h- Ocean Academy Talk - “Python no Brasil: Ensino, mercado e comunidades”

28/6 - 15h - Curso - Web Scraping com Python - Parte 2

Sobre o Samsung Ocean

O Samsung Ocean é uma iniciativa da Samsung no Brasil que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica (startups). Com instalações modernas, o programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos combinados com temas relacionados à usabilidade e ao empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado. Mais de 80 mil pessoas já passaram pelo Samsung Ocean e cerca de 3.500 sessões de treinamentos, workshops e eventos foram realizados pela iniciativa.

*Com informações da assessoria