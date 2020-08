Significado dos sonhos: Pesquisadores criam algoritmo para entender

A pesquisa investigou mais de 24 mil relatórios de sonhos. | Foto: Divulgação

Manaus – Pesquisadores da Universidade Roma Ter, na Itália, e da filial inglesa da Nokia Bell Labs criaram um algoritmo que ajuda a codificar e entender padrões dos sonhos. Essa ferramenta auxilia no diagnóstico de possíveis transtornos emocionais. A pesquisa foi publicada na Royal SocietyOpen Science.

Durante o estudo, o algoritmo investigou mais de 24 mil relatórios de sonhos, coletados no banco de dados público, localizados no DreamBank.net. O programa transforma os elementos do sonho em texto, que separa cada palavra em categoria e, só depois, analisa as emoções como positivos e negativos. Nesse processo, também é possível identificar se esses sentimentos são agressivos, sexuais ou afáveis.

A psicóloga Luenda Lira explica como os profissionais da área realizam testes para conseguir chegar ao diagnóstico. “Acredito que nenhuma ferramenta isolada é capaz de fazer um diagnóstico com precisão. Nós, psicólogos, fazemos uma avaliação através de um psicodiagnóstico que consiste em sessões de anamnese, entrevistas com outros parentes próximos, se for necessário, testes psicométricos, entre outros. Mas é um conjunto de instrumentos e técnicas aplicadas pelo psicólogo para dar um psicodiagnóstico. Em alguns casos, é necessário também a intervenção de outros profissionais como neuropsicólogos e psiquiatras.”

Controle

Luenda ainda esclarece que existe um processo avaliativo antes de inovações serem aplicadas na área da Psicologia. “O psicólogo só é autorizado a usar alguma ferramenta, que complemente o psicodiagnóstico, se for confirmado pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI). Nessa ferramenta só constam a lista de testes que foram confirmados sua eficácia, qualidade técnica-científica para que possamos utilizar como ferramenta”, salienta.

