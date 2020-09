Samsung Ocean anuncia debate sobre estratégica para startups

Cursos são onlines e gratuitos começando na próxima quinta-feira(24) | Foto: Reprodução

Na próxima quinta-feira (24), acontece a quarta edição do Ocean Academy Talk, modalidade de painel virtual que integra a agenda de cursos online e gratuitos do programa de inovação Samsung Ocean. Desta vez, o tema será a relevância da gestão estratégica de startups.

O evento terá a participação de três especialistas da área e está marcado para começar às 20h (de Brasília). As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store. O número de vagas é limitado.

"Queremos ressaltar como a startup deve ser gerida para atingir seu potencial dentro das exigências do mercado atual. Teremos especialistas com uma visão mais profunda sobre o tema e, com certeza, será um painel enriquecedor para quem participar", declara Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Além do Ocean Academy Talk, a agenda de setembro do Samsung Ocean ainda tem outras atividades. O cronograma da sexta onda está disponível abaixo. Os cursos são ministrados por professores da USP, da UEA e parceiros, e dão direito a certificados de participação.

Participantes:



- Artur Vilas Boas, doutorando pela FEA-USP e coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da USP, com experiencia de já ter acelerado mais de 200 startups universitárias, e fundador da edtech Labenu, uma das líderes do país em Income Share Agreements (estrutura de acesso à educação na qual só se cobra parte da renda obtida quando o aluno já estiver trabalhando na área).

- Michella Lima, professora adjunta da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Head de Mobilização do Ecossistema do Samsung Ocean em Manaus (AM)

- Raquel Menezes, professora da Universidade Federal de Viçosa, doutora em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais e fundadora da WantU, startup para desenvolvimento e orientação de carreira de universitários.

