Sete startups se apresentam na 42ª Expoagro Digital nesta terça (29)

Manaus- Sete startups (empresas inovadoras) se apresentam nesta terça-feira (29), a partir das 9h27, no “Pitch Tech Amazonas”, incluído na programação da 42ª Feira Agropecuária do Amazonas (Expoagro), edição digital, que se estende até a quarta-feira (30). O evento tem como meta atrair investidores para novos negócios inovadores locais, permitindo maior geração de emprego e renda no estado.

O “Pitch Tech Amazonas” será transmitido pela TV Encontro das Águas (canal 2.5) e também pelo canal @sedectiamazonas no YouTube, além das mídias digitais. Para ter acesso à programação completa, basta acessar: https://expoagro.am.gov.br/ .

Novos negócios nos segmentos de produtos regionais e naturais, navegação, automação e controle da cadeia produtiva, além de maketplace para supermercados, entre outros, são o foco das apresentações rápidas (pitch) para os internautas e telespectadores.

O chefe de Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Leonardo Silva, destaca que o evento tem como proposta dar maior visibilidade, além de auxiliar as startups amazonenses, na busca por investimentos e parcerias que apostem em soluções tecnológicas inovadoras para a região.

Startups

As startups que participarão do “Pitch Tech Amazonas” e seus respectivos modelos de negócios, são:

Onisafra: Plataforma de comercialização de produtos regionais e naturais, conectando agricultores, feirantes e hortifrutis. https://onisafra.com/manaus/

Navegam: E-commerce de venda on-line de passagens fluviais e de acompanhamento logístico rodoviário e fluvial na Amazônia. https://www.navegam.com.br/

Backlog: Controle da cadeia de suprimentos otimizando processos com o uso de inteligência artificial e big data, tornando equipes e operação de empresas e organizações mais eficientes. https://backlog.com.br/

Eudireto: Primeiro Marketplace do Brasil voltado para o ramo supermercadista. https://www.eudireto.com.br/

Terramazonia: Suplementos e ingredientes naturalmente funcionais – à base de plantas provenientes de comunidades locais – com o propósito de levar os benefícios da biodiversidade da Amazônia para sua rotina. https://www.terramz.com.br/empresa/

Iotech Automação: Fornece produtos, serviços e projetos com foco em Internet das Coisas, automação e controle, otimização de processos e conexão e análise de dados. https://www.iotechautomacao.com.br/

Lotsapp: Rastreabilidade para transparência da cadeia de valor da sociobiodiversidade desde a origem, com base em blockchain. https://lotsapp.io/

*Com informações da assessoria

