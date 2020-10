Após filme, buscas por “excluir Facebook” crescem 250%

Conforme estudo feito pela Decode, empresa de análise e pesquisa em big data, as buscas por “Desativar/excluir Facebook” cresceram 250% no Google entre 9 e 29 de setembro, após o lançamento do filme.

O documentário The Social Dilemma 2020 (“O Dilema das Redes”), que está dando o que falar, foi lançado pela Netflix no dia 9 de setembro. No filme dirigido por Jeff Orlowski, especialistas em tecnologia e profissionais da área discutem sobre os impactos devastadores que o uso exacerbado das redes sociais pode ter sobre nossa vida, sociedade e democracia.

Depois do filme, conforme o levantamento da Decode, os termos “excluir Instagram“; “desativar notificações” e “desativar temporariamente” também estão sendo mais procurados pelos brasileiros: 100%, 110% e 120%, respectivamente.

Além das buscas no Google, no Twitter, 56% das pessoas comentaram que não vão reduzir o uso de redes sociais e 45% publicaram que têm vontade diminuir a frequência nessas plataformas.

