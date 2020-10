Brasil continua muito quente e com pouca chuva

Um conjunto de nuvens de chuva forte que se formou sobre o centro-sul do Pará avança para o Amazonas, onde fortes pancadas de chuva podem ocorrer hoje. | Foto: Divulgação

A circulação dos ventos sobre o Brasil mudou, e o ar úmido da Amazônia se espalhou sobre o Mato Grosso gerando nuvens muito carregadas por lá . Ontem à tarde, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 35 mm em 2 horas sobre Sapezal e em Juína, e as rajadas de vento chegaram aos 89 km/h.



Um conjunto de nuvens de chuva forte que se formou sobre o centro-sul do Pará avança para o Amazonas, onde fortes pancadas de chuva podem ocorrer hoje.

Uma frente fria se afasta do litoral do Rio de Janeiro, mas ainda ajuda a formar nuvens carregadas em áreas de no estado do Rio, em Minas Gerais e em São Paulo.

Previsão para 6/10/2020, terça-feira

Nesta terça-feira, a maioria das áreas do Brasil tem mais um dia com sol forte, calor intenso e nada de chuva.

A chuva no país vai ficar quase toda concentrada no Norte e em Mato Grosso. Não tem previsão de chuva para o Tocantins, mas os demais estados da Região Norte devem tem várias pancada de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite e com vários temporais. Entre a tarde a noite também são esperadas pancadas de chuva sobre o centro, norte e oeste de Mato Grosso.

Na Região Sul, só deve chover na Grande Curitiba e no litoral, mas com pouca intensidade.

Na Região Sudeste, tem previsão de aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite para o leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro, mas na cidade do Rio não deve chover. Também tem chance de pancadas de chuva no Sul de Minas e na Zona da Mata Mineira.

Sol forte e calor no Nordeste. Chove rapidamente no litoral entre Alagoas e Rio Grande do Norte e no litoral do Maranhão.

Onda de calor continua ativa sobre o Brasil

Uma intensa onda de calor ainda está ativa sobre o Brasil e mantém as temperaturas muito acima do normal.

Temperaturas de 40°C a 45°C ainda podem ser observadas nos estados do Centro-Oeste e de até 43°C no interior de São Paulo e de Minas Gerais. Áreas do norte do Paraná podem registrar temperaturas em torno dos 40°C.

Alertas meteorológicos de riscos para hoje

Alerta de mar muito agitado no Rio Grande do Sul e no Sudeste.

A região de divisa entre o interior do Rio de Janeiro e Minas Gerais está em atenção para chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento moderadas a fortes.

O litoral capixaba e do norte fluminense pode ter rajadas de vento com até 55 km/h.

Já a faixa litorânea entre o sul de Santa Catarina e o sul gaúcho pode ter rajadas de vento com até 50 km/h.

As rajadas de vento com até 60 km/h na costa norte do Nordeste.

Alerta temporais no leste e norte do Amazonas, em Roraima e no oeste do Pará.

Situação de emergência para ar muito seco, com umidade relativa do ar abaixo de 12% em Goiás, no norte e leste de Mato Grosso do Sul, no sul e leste de Mato Grosso, no oeste/noroeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais, no oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão e no centro-sul do Tocantins.