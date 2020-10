Você já teve whatsapp clonado? Golpe faz mais de 15 mil vítimas

Um dos golpes mais comuns, é pedir dinheiro em nome da vítima | Foto: Divulgação

Mais de 15 mil brasileiros têm o seu Whatsapp clonado por dia. A pesquisa foi realizada pelo laboratório especializado em segurança digital da PSafe. Segundo a pesquisa o número cresceu 25% em setembro.



O estado de São Paulo é o mais afetado, com 107 vítimas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 60 mil e Minas Gerais, com 43 mil.

Segundo o diretor do laboratório, Emilio Simoni, a clonagem de WhatsApp é um golpe que começa com a engenharia social, ou seja, uma articulação para ludibriar a vítima:

Robôs de monitoração

"Os fraudadores têm robôs que monitoram sites de vendas. Quando entra um anúncio novo, em questão de dois ou três minutos já entram em contato com a pessoa tentando convencê-la a dar o código de verificação com alguma justificativa. É uma manipulação psicológica. A pessoa acaba passando, sem perceber que esse número é do Whatsapp."

Um dos golpes mais comuns, é pedir dinheiro em nome da vítima. Segundo Simoni, quadrilhas chegam a faturar R$ 15 mil por semana e para evitar que a vítima consiga recuperar a conta, acionam imediatamente a verificação em duas etapas.

Dica para quem cair no golpe

Uma dica para quem cair na armadilha, é errar a senha da verificação muitas vezes. O app vai ser bloqueado por segurança, e os estelionatários não vão conseguir agir.

A pessoa terá tempo para ir à polícia, avisar os contatos e fazer contato com o Whatsapp, solicitando a recuperação da conta.