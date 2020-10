Prazo de inscrição para ‘Desafio Green Rio’ termina nesta quinta (22)

Poderão participar do evento estudantes (maiores de 18 anos) e profissionais de todo Brasil | Foto: Reprodução

Manaus – A maratona on-line de ideias para a geração de soluções inovadoras para atender demandas tecnológicas com foco no crescimento rural sustentável, o Desafio Green Rio será realizado no período de 24 a 26 de outubro. Os interessados em participar devem se inscrever até a quinta-feira (22).

Digitalização no campo; inovação tecnológica sustentável; e economia verde são os eixos desta edição do Desafio Green Rio.

Poderão participar do evento estudantes (maiores de 18 anos) e profissionais de todo Brasil com ideias e projetos potencialmente inovadores para o setor de agronegócios.

Os participantes serão equipes constituídas com, no mínimo, dois e no máximo, cinco participantes.

A maratona será on-line e estão previstas atividades que visam estabelecer conexões entre as soluções inovadoras e o mercado (investidores, potenciais clientes, parceiros, entre outros).

O Desafio é nacional, e sua execução e conteúdo serão com apoio do Sebrae Rio.

Poderão ser selecionadas para o Desafio Green Rio até dez propostas inovadoras que alcancem um dos desafios estabelecidos neste regulamento.

Cabe ressaltar que, por ser um evento on-line, não haverá custos relacionados ao deslocamento, hospedagem e alimentação e de qualquer outra natureza. A organização se reserva no direito de cancelar (ou adiar) o desafio não havendo mínimo de cinco equipes inscritas.

Acesse o link de inscrição aqui.

