Embratel apresenta soluções na Futurecom Digital Week 2020

A Embratel participa com diversas novidades da Futurecom Digital Week 2020, evento dedicado à inovação do setor de tecnologia e que acontece de 26 a 30 de outubro. Executivos da empresa estarão presentes em webinars e palestras sobre temas como Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT), Big Data e Segurança Cibernética.

Na ocasião, a Embratel apresentará soluções para proteger empresas de ataques cibernéticos e eventuais tentativas de fraudes digitais, além de indicar ações de prevenção contra investidas de hackers. Yanis Stoyannis, Gerente de Inovação e CyberSecurity da Embratel, apresentará novidades na palestra “Como combater ameaças cada vez mais sofisticadas? Phishing, Pharming, Vishing, Smishing”, que acontece 26 de outubro, às 10h.

Alexandre Gomes, Diretor de Marketing da Embratel, participará do webinar “Um Mar de Possibilidades: Uso combinado de 5G, IoT, Big Data & Inteligência Artificial impulsionando Novos Modelos de Negócios”, no dia 29 de outubro, às 11h. No painel, abordará temas como a aceleração do desenvolvimento tecnológico; a tecnologia 5G como facilitadora de conectividade inteligente; o desafio de integrar e orquestrar diferentes plataformas e tecnologias; novas soluções de segurança dos ambientes de TI; e a viabilização de novos serviços digitais disruptivos.

Mário Rachid, Diretor Executivo de Soluções Digitais da Embratel, estará no painel “Inteligência Artificial As a Service: Destravando o potencial de inovação de pequenas e médias empresas”, no dia 29 de outubro, às 14h20. O webinar destacará a Embratel como um dos principais fornecedores do Brasil na oferta de soluções que podem ser adquiridas como serviço, com clientes pagando apenas pelo uso. Além disso, destacará como a Inteligência Artificial pode ajudar as empresas em seus novos desafios empresariais.

“É muito importante participar de um evento dessa magnitude, pois discutiremos ideias, modelos e tendências dos setores de telecomunicações e TI. Em um momento tão atípico quanto o atual, as tecnologias são fundamentais para ajudar as companhias a manterem seus negócios ativos e aptos para atingirem o próximo nível, em termos de desempenho e performance”, afirma Mário Rachid.

Como uma Digital Service Provider, a Embratel atua como integradora de serviços de TI e Telecomunicações para desenvolvimento, implementação e gestão de soluções integradas. A empresa possui um amplo e moderno portfólio de soluções para Customer Experience, Nuvem (Cloud), segurança cibernética, conectividade, comunicação e colaboração, entre outras ofertas, sempre disponibilizando as melhores tecnologias do mercado para clientes empresariais dos mais diversos tamanhos e segmentos. Para saber mais acesse: www.embratel.com.br

Programação

- 26/10 (segunda-feira) – das 10h às 10h30 – Como combater ameaças cada vez mais sofisticadas? Phishing, Pharming, Vishing, Smishing – Yanis Stoyannis, Gerente de Inovação e CyberSecurity da Embratel.

- 29/10 (quinta-feira) – das 11h às 12h30 – Um mar de possibilidades: uso combinado de 5G, IoT, Big Data & Inteligência Artificial impulsionando novos modelos de negócios – Alexandre Gomes, Diretor de Marketing da Embratel.

- 29/10 (quinta-feira) – das 14h20 às 15h30 – Inteligência artificial “as a service”: destravando o potencial de inovação de pequenas e médias empresas – Mário Rachid, Diretor Executivo de Soluções Digitais da Embratel.