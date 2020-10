Samsung inicia pré-venda do Galaxy Z Fold2 5G no Brasil

| Foto:

O Galaxy Z Fold2 5G, terceira geração de smartphones com telas dobráveis da Samsung, já está disponível para pré-venda no Brasil. Entre esta segunda-feira (26) e o próximo dia 12 de novembro, quem comprar um Galaxy Z Fold2 ganhará um fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Live e um smartwatch Galaxy Watch3, usufruindo de uma experiência de mais alto nível com o Ecossistema Galaxy.

"A Samsung foi pioneira ao criar e disponibilizar globalmente a categoria de smartphones com telas dobráveis, reimaginando o conceito de dispositivos móveis a partir de um formato flexível. No Brasil, também fomos a primeira empresa a lançar um smartphone dobrável, o Galaxy Fold, em janeiro deste ano, e expandimos a categoria com o Galaxy Z Flip, em março. Agora, reforçando nosso compromisso de oferecer no País o que há de mais moderno e inovador, trouxemos o Galaxy Z Fold2, com uma série de recursos multitarefas e o auge do design", afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Flexibilidade do novo celular da Samsung

O mais recente smartphone com tela dobrável lançado pela Samsung conta com espaço de tela maior para aprimorar a visualização de e-mails, consulta de mapas em aplicativos de rotas e, claro, a diversão assistindo a filmes, séries, navegando pelas redes sociais ou jogando.

A tela externa agora conta com 6,2 polegadas¹, enquanto o display principal apresenta incríveis 7,6 polegadas² com recorte minimizado.

A taxa de atualização da tela, de 120Hz, eleva a qualidade, potencializando as transições de imagens. Já o sistema de áudio dinâmico, com alto-falantes duplos e efeito estéreo otimizado, proporciona um som nítido e imersivo.

Preço e disponibilidade



A pré-venda do Galaxy Z Fold2 no Brasil começa nesta segunda-feira (26) e ocorre até o próximo dia 12 de novembro.

O smartphone está disponível nas lojas online e físicas da Samsung, com preço sugerido de R﹩ 13.999,00, em versões em Mystic Black e Mystic Bronze. A venda oficial terá início em 13 de novembro.

