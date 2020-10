Nasa confirma existência de água no lado iluminado da Lua

| Foto:

A Nasa divulgou nesta segunda-feira, 26, uma nova descoberta sobre a Lua. Segundo a agência espacial americana, foi encontrada água na superfície lunar, na área iluminada pelo Sol. A água foi encontrada em uma das crateras lunares que pode ser vista da Terra, na parte Sul do satélite.

As duas principais suposições da Nasa são a de que a água foi criada por conta de impactos causados por meteoritos ou pela interação energética de partículas que foram ejetadas do Sol. A quantidade encontrada foi de cerca de 340 gramas, segundo a agência espacial.



Não se sabe ainda se a água é potável e se ela poderá ser usada como um recurso natural, como acontece com a água presente na Terra, mas ela pode ser de fácil acesso. A notícia agitou a comunidade científica nesta segunda-feira.

De acordo com a Nasa, “a nova descoberta contribui com os nossos esforços de aprender mais sobre o satélite da Terra e a exploração espacial.

Na coletiva de imprensa, a Nasa afirmou que a existência de água na Lua pode ajudar os astronautas em suas viagens, uma vez que irá facilitar o consumo, e até mesmo oferecer o oxigênio necessário para “uma coluna lunar”.

A Lua está a cerca de 382.700 quilômetros de distância da Terra e tem uma atmosfera muito fina, além contar com uma superfície coberta por crateras causadas por impactos.



A Nasa pretende, em 2021, enviar uma nave não tripulada, na missão Artemis I, à Lua. A pretensão é que até 2024 aconteça outra missão tripulada e que em 2030 se inicie a exploração do satélite.

Além a missão para enviar astronautas, a Nasa também fez um acordo com a Nokia, através da subsidiária Bell Labs, para que uma rede de 4G seja instalada em ambiente lunar, a fim de que as pessoas consigam passar mais tempo no local.

